Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst will sich im DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen im Weserstadion auch als Heimteam präsentieren – und bringt nicht nur den Stadionsprecher mit.

Es wird an diesem schon jetzt legendären 10. August 2019 am Osterdeich einige Premieren geben, eine besonders schöne wird dem Publikum über die Lautsprecher serviert werden. Wenn der SV Atlas in der Exilheimat den Bundesligisten Werder Bremen zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal empfängt, wird erstmals im Weserstadion die Atlas-Hymne „Hip, hip, hurra“ ertönen – es wird für die Delmenhorster Fans vermutlich einer von vielen Gänsehaut-Momenten.

Der große Auftritt auf der nationalen Bühne überschattet bei Atlas gerade alles; die Verantwortlichen stecken seit der Auslosung zwischen Überarbeitung und ungläubigem Staunen. „Es ist überwältigend, was für Wellen dieses Spiel schlägt“, sagt Marketing-Vorstand Stefan Keller. „Aber es ist auch unfassbar, an wie viel man denken muss.“ Selbst die offizielle Pressekonferenz vor dem Spiel, für die Atlas noch einen Termin sucht, wird zum Beispiel zum organisatorischen Kraftakt. „Wir erwarten mehrere Kamerateams und müssen sehen, wo das überhaupt stattfinden kann“, sagt Keller.

Als Topspiel bei sky

Fest steht: Es wird eine Menge Atlas drin sein in diesem historischen Abend – die Blau-Gelben tun alles, um sich auch als Heimverein zu präsentieren. Keller selbst ist für die Stadionregie zuständig, also praktisch für das Programm rund um das Spiel. Stadionsprecher wird neben Werder-Veteran Christian Stoll Thomas Snopienski sein, der sonst bei Oberliga-Spielen in Delmenhorst die Durchsagen macht. „Wir haben uns geeinigt, dass wir da Halbe-Halbe machen“, erklärt Keller. Arnd Zeigler, sonst an Stolls Seite, macht deshalb Pause.

Die Chancen auf ein ausverkauftes Haus sind da, dazu kommt wohl eine für Pay-TV-Verhältnisse hohe Einschaltquote – denn die Partie ist das Topspiel des Bezahlsenders sky und ab 20.45 Uhr konkurrenzlos. „Man muss sich das mal vorstellen: In jeder Fußballkneipe in Deutschland läuft dann unser Jahrhundertspiel“, sagt Keller. Ein Spiel, das Atlas auch geschickt vermarkten will. Selbst die Plakate werden in limitierter Auflage verkauft, der offizielle Fanschal zum Derby ist ab dem 26. Juli zu haben.