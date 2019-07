Delmenhorst. Die Fußball-Bezirksliga Saison-2019/2020 startet der SV Tur Abdin Delmenhorst mit fünf Neuzugängen und dem neuen Trainer Andree Höttges

Der SV Tur Abdin gehört in der Fußball-Bezirksliga noch nicht ganz zum Inventar, die Delmenhorster starten aber schon in ihre achte Saison hintereinander. Neuer und doch alt bekannter Mann auf der Kommandobrücke: Andree Höttges. Der 51-Jährige war bereits von 2014 bis 2016 Übungsleiter. Die Verbindungen zur sportlichen Leitung um Isa Tezel und Mathias Demir seien allerdings „nie abgerissen“.









Seiner alten Mannschaft, dem VfL Wildeshausen II, hat Höttges zum Abschied noch den Aufstieg in die Kreisliga geschenkt. Jetzt möchte er den SV Tur Abdin wieder so erfolgreich machen wie in der Saison 2014/2015, als der Verein unter seiner Regie bis auf Platz drei in der Bezirksliga kletterte.





Mit Höttges kamen fünf Neue zu den Delmenhorstern. Vom Bezirksliga-Rivalen SV Baris wechselte Mert Tunc zum SVT. „Mit Mert haben wir die gewünschte Verstärkung in der Defensive verpflichten können“, freut sich der sportliche Leiter, Isa Tezel. Dazu kamen Mittelfeldspieler Frederik Dittmar vom VfL Wildeshausen, Angreifer Jonas Yildiz vom TuS Heidkrug und das Brüderpaar Markus und Martin Demir. Die Demirs wechselten ebenso vom TuS Heidkrug. Martin Demir hatte bereits in der Vergangenheit für Tur Abdin seine Fußballschuhe geschnürt.

Mit dem neuen Kader hat Andree Höttges ein Ziel: die Mentalität seiner Jungs noch weiter zu verbessern. „Auch wenn ich ein toller Fußballer bin, muss ich mich in den Dienst meiner Mannschaft stellen“, so Höttges. Daher müsse vor allem an der Konstanz, der Einstellung und der Defensive gearbeitet werden. Es könne nicht sein, dass man sich als die beste Mannschaft fühlt, sich aber nicht so auf dem Platz präsentiert. Höttges formuliert bewusst kein Saisonziel, um keine Erwart









ungshaltung zu wecken.





Wie sich die ersten beiden Trainingswochen auf dem „trockenen Platz“ (Höttges) ausgewirkt haben, zeigt sich am morgigen Sonntag im Test gegen den SV Hemelingen (14 Uhr) Am Samstag, 13. Juli, spielt die Höttges-Truppe ab 16 Uhr gegen den neuen Landesligisten VfL Wildeshausen. Nur einen Tag später sind die Delmenhorster zu Gast beim TS Woltmershausen. Das Spiel beginnt bereits um 13 Uhr. Zum Abschluss der Testspiele empfängt der SV Tur Abdin den TSV Ganderkesee am Mittwoch, 17. Juli, um 19 Uhr.





Zum ersten Mal richtig Ernst wird es am Samstag, 28. Juli, im Bezirkspokal. Dann hat der SV Tur Abdin um 15 Uhr Heimrecht gegen den VfL Stenum. Die Ansetzungen für die neue Bezirksliga-Saison stehen zwar noch nicht fest, für Andree Höttges ist aber schon jetzt klar: „Toreschießen ist nicht das Problem des SV Tur Abdin.“