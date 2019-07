Landkreis. Die Vielseitigkeitsreiterin Jette Lakeberg vom RC Hude und die Dressurreiterin Antonia Busch-Kuffner vom RV Ganderkesee wurden für die Europameisterschaften 2019 nominiert. Diese werden im August im polnischen Strzegom ausgetragen.

Die Ponyreiterinnen Jette Lakeberg vom RC Hude und Antonia Busch-Kuffner vom RV Ganderkesee nehmen an den Europameisterschaften teil, die vom 14. bis 18. August im polnischen Strzegom ausgetragen werden. Das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung mit. Sie wurden vom Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei für die Titelkämpfe nominiert.

Busch-Kuffner gehört sogar mit zwei ihrer Ponys zum deutschen Aufgebot, das in Strzegom in der Dressur antreten wird. Die Ganderkeseerin wurde mit Daily Pleasure und Kastanienhof Cockney Cracker benannt. Außer ihr gehören Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Massimiliano FH, Shona Benner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE und Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon dem Kader an.

Huderin Jette Lakeberg wird Dritte der Generalprobe

Jette Lakeberg wurde derweil mit ihrem sechsjährigen Pony Nadeshi für die EM in der Vielseitigkeit nominiert, die zeitgleich in Strzegom stattfindet. Sie war dort bei der Generalprobe für das Championat am zurückliegenden Wochenende Dritte geworden. Die Huderin beendete die CCIP**-L-Prüfung mit 34,20 Minuspunkten. Die Dressur von Lakeberg und Nadeshi war mit 70,25 Prozent bewertet worden, das sind umgerechnet auf die Vielseitigkeitswertung 29,80 Strafzähler. Den Geländeparcours absolvierten sie ohne Hindernisfehler, für das Überschreiten der optimalen Zeit kamen 4,40 Minuspunkte hinzu. Mit einer Null-Fehler-Runde im Springen sicherte sich Lakeberg Rang drei. Der Sieg ging an die Italienerin Camilla Luciani mit Morelands Affair (29,60). Platz zwei belegte Maya Marie Fernandez aus Weiterstadt mit Kick (30,00). Rang vier ging an Maxima Homola aus Bad Homburg mit Lalube (35,10). Diese beiden – Homola aber mit Nutcracker – gehören wie Lakeberg zum Vielseitigkeitsteam, das von Jule Krüger (Hamburg) mit Golden Grove Simon, Sophia Rössel (Mayen) mit Camillo WE und Charlotte Schulze-Zurmussen (Everswinkel) mit Pascal S.W. komplettiert wird.