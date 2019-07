Delmenhorst. Bogenschütze Ulf Opitz von Sagitto Delmenhorst ist neuer Vize-Landesmeister in der Kategorie Recurve Senioren. Damit hat er sich auch für die Deutsche Meisterschaft in Berlin qualifiziert.

Nur zwei Bogenschützen von Sagitto Delmenhorst hatten sich für die Landesmeisterschaften in Zeven qualifiziert: Jutta Schneider-Borns und Ulf Opitz. In der Klasse Recurve Senioren über die 50-Meter-Distanz kehrte Opitz mit der Silbermedaille zurück.

Dabei hatten die Delmenhorster mit Temperaturen von weit über 30 Grad zu kämpfen. Sie standen während des Wettkampfs mehr als fünf Stunden in der prallen Sonne. „Eine massive Flüssigkeitszufuhr war also zwingend“, berichtete Opitz. Bei den Damen Recurve Masters begann Jutta Schneider-Borns, die sich nach einer Krankheit noch in der Genesungssphase befindet, ihren Wettkampf mit 257 Ringen. Damit lag sie zunächst auf Platz vier. Dieses Niveau konnte sie jedoch nicht mehr halten und schoss nach der Pause nur noch 237 Ringe. Die 494 Ringe reichten zu Platz sechs. Neue Landesmeisterin wurde Elke Heins vom SSV Tarmstedt mit dem überragenden Wert von 606 Ringen. Heins, die einen Bestwert von 647 Ringen aufweist und damit bis 2018 den Weltrekord in ihrer Klasse hielt, schoss alleine 16 Mal die zehn.

Ulf Opitz startete mit 304 Ringen ins Turnier. Damit lag er nur vier Ringe hinter dem Führenden Manfred Wybieralsky (BC Hagen). In der zweiten Halbzeit schaffte der Delmenhorster noch einmal 301 Ringe. In der Endabrechnung landete er hinter Wybieralsky (623 Ringe) auf Rang zwei. Opitz hat sich damit sicher für die Deutsche Meisterschaft ab dem 2. August in Berlin qualifiziert.