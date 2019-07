Delmenhorst. Doris Elsner und Chirasak Nakpanich heißen die neuen Tischtennis-Vereinsmeister im Einzel der Damen und Herren beim TTSC 09 Delmenhorst.

Der TTSC 09 Delmenhorst hat seine Vereinsmeister ermittelt. In der Damen-Einzelkonkurrenz setzte sich Doris Elsner durch, während bei den Männern erwartungsgemäß Chirasak Nakpanich triumphierte. Die Organisatoren des TTSC freuten sich über eine tolle Resonanz aller Teilnehmer. Die 25 Aktiven sorgten für einen würdigen Rahmen der gelungenen Veranstaltung.

Rückblick: In den Jahren 2017 und 2018 hatten beim TTSC keine Vereinsmeisterschaften stattgefunden. In der Damen-Konkurrenz nahmen vier Spielerinnen teil, welche im Modus „jeder gegen jeden“ gegeneinander antraten. Die neue Vereinsmeisterin Doris Elsner leistete sich bei drei klaren Siegen keine Niederlage. Bei den Männern war besonders das Halbfinale von spannenden Duellen geprägt. Hier behaupteten sich Chirasak Nakpanich (gegen Vitali Schreiner) und Simon Book gegen Maik Kandler. Im Vergleich dazu verlief danach das Endspiel eher einseitig, in dem sich Nakpanich in drei Sätzen gegen Book durchsetzte. Einziger Wermutstropfen: Aufgrund des späten Endes der Einzelklassen gegen 23 Uhr verzichteten die Aktiven anschließend auf das Ausspielen der Doppelkonkurrenzen.