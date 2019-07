Hude. Der FC Hude freut sich über gelungene Fußball-Turniere zum 70. Geburtstag.

Zu seinem 70. Geburtstag hat der FC Hude gleich sechs Fußball-Turniere veranstaltet. 59 Jugendmannschaften waren an zwei Wochenenden dabei, die Partien wurden von Jungschiedsrichtern geleitet. Der Gastgeber feierte seinen einzigen Sieg dabei in der U6, auch die Landkreisrivalen SF Wüsting, VfL Stenum und TSV Ganderkesee waren je einmal erfolgreich. Die drei Vertretungen von Werder Bremen gingen in ihren Altersklassen dagegen leer aus. Wegen der großen Hitze hatten drei Mannschaften am Schlusswochenende abgesagt.

Die Ergebnisse:

U6 : 1. FC Hude II, 2. FC Hude, 3. TV Stuhr, 4. TuS Komet Arsten, 5. SF Wüsting

U7 : 1. SF Wüsting, 2. SV Lemwerder, 3. TV Jahn, 4. SV Werder Bremen, 5. SV Friedrichsfehn, 6. TuS Heidkrug, 7. GVO Oldenburg, 8. FC Hude, 9. BW Bümmerstede, 10. TSV Ganderkesee, 11. TuS Hasbergen, 12. BW Bümmerstede II.

U8 : 1. TSV Ganderkesee, 2. FC Hude II, 3. FC Hude, 4. SF Wüsting, 5. BW Bümmerstede, 6. SV Werder Bremen, 7. FC Hude III, 8. FC Hude IV.

U9: 1. TuS Eversten, 2. SF Wüsting, 3. TSV Ganderkesee, 4. Post SV Oldenburg, 5. SV Werder Bremen, 6. FC Hude III, 7. FC Hude, 8. TV Munderloh, 9. TuS Komet Arsten, 10. FC Hude III.

E-Jugend : 1. TSV Weyhe-Lahausen, 2. SG DHI Harpstedt, 3. TSV Heiligenrode, 4. FC Hude, 5. VfL Wildeshausen, 6. VfL Stenum, 7. VfR Wardenburg, 8. FC Hude II, 9. FC Huntlosen.

Untere D-Jugend-Teams : 1. Harpstedter TB, 2. TuS Heidkrug, 3. TuS Eversten, 4. VfL Stenum, 5. Union 60 Bremen, 6. TuRa Bremen, 7. TuS Hasbergen, 8. Habenhauser FV, 9. FC Ohmstede, 10. FC Hude.

D-Jugend Kreisliga : 1. VfB Oldenburg, 2. VfL Stenum, 3. SW Oldenburg, 4. FC Hude, 5. SF Wüsting.