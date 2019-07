Delmenhorst. Das wird ein Höhepunkt für alle Werder Fans in der Region. Im Jahr 2020 wird in Delmenhorst die neunte Fanclub-Meisterschaft ausgetragen.

Die Fanclub-Meisterschaft gehört inzwischen zum festen Programm des Bundesligisten Werder Bremen, gerade ist in Wagenfeld die achte Ausgabe über die Bühne gegangen. Das Turnier sorgt immer für viele Tore und gute Stimmung, was man im Sommer 2020 auch in Delmenhorst genießen kann. Der Fanclub „Stars“ wird am ersten Juniwochenende die neunte Auflage der Meisterschaft ausrichten, wie der Vereinschef „Harpo“ Beran bekannt gab. Seine Mannschaft wird dann etwas gutzumachen haben, denn in diesem Jahr blieben die „Stars“ deutlich hinter den Erwartungen zurück.

"Stars" nur auf Platz 13

In Wagenfeld war für das einzige Team, das schon zweimal den Pokal gewonnen hatte, bereits im Achtelfinale Endstation. Es reichte schließlich nur zu Rang 13. „Unsere besten fünf Spieler haben gefehlt. So hatten wir keine Chance“, erklärte Beran. 18 Mannschaften kämpften in Wagenfeld um den Titel, den erstmals die die „Grün-weißen Heidegeister“ holten. Beim Heimturnier im kommenden Jahr wollen auch die Delmenhorster wieder vorne dabei sein. „Wenn wir dann wieder mit unserer Stammtruppe antreten können, wird der 13. Platz schnell abgehakt“, glaubt Beran. dn/pin