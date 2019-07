Delmenhorst. Trotz der heißen Temperaturen behielten die Herren des Tennis-Clubs Blau-Weiß Delmenhorst am Samstag einen kühlen Kopf und wurden Meister in der Verbandsliga.

Mit dem 5:1 gegen den TC Lilienthal II haben die Herren des Tennis-Clubs Blau-Weiß Delmenhorst in der Verbandsliga ihr Meisterstück gemacht. „Der größere Willen hat den Unterschied ausgemacht“, freute sich Carsten Glander, Mannschaftsführer und Spitzenspieler des Aufsteigers in die Landesliga. Vier weitere Delmenhorster Teams, die sich am Wochenende oberhalb der Bezirksebene im Einsatz befanden, kassierten Niederlagen.

Oberliga

DTC-Herren 65 - TV Meppen 1:5. Die Delmenhorster belegen nach dieser Niederlage gegen den Meister in der Abschlusstabelle den vorletzten Rang. Thomas Linkenbach und Mannschaftsführer Karl-Heinz Witte sorgten mit ihrem 7:5 und 6:4 gegen Rüdieger Lindner/Herrmann Erlenkaemper für den Ehrenpunkt. Witte musste sich in seinem Einzel mit 7:6, 4:6 und 7:10 geschlagen geben. Meppen sicherte sich den Titel mit 9:1 Punkten vor dem SV Ballsport Eversten, der es auf 6:4 Zähler brachte.

Landesliga

TC Blau-Weiß Damen - TC Dinklage 2:4. Nach den Einzeln stand es 2:2. Dabei setzten sich Kristina Quindt (mit 0:6, 6:1, 6:4) und Laura Schneider durch. Madeleine Netthöfel (1:6, 6:2, 4:6) unterlag ebenso nach drei Durchgängen wie Mannschaftsführerin Teresa Fuchs (3:6, 6:1, 6:7). In den Doppeln bezogen Quindt/Netthöfel und Schneider/Fuchs Niederlagen. Blau-Weiß belegt nach dem letzten Auftritt im sechs Konkurrenten umfassenden Feld mit 3:7 Punkten den fünften und vorletzten Platz. Das letzte Spiel bestreiten der TC Dinklage, Zweiter der Tabelle und der Club zur Vahr II, mit 3:5 Zählern Vierter, erst am Sonntag, 1. September.

Verbandsliga

Anzeige Anzeige

TC Blau Weiß Herren - TC Lilienthal II 5:1. „Wir haben ordentlich gefeiert“, sagte Carsten Glander nach der letzten Partie lachend. Dazu hatte seine Mannschaft allen Grund, denn mit 9:1 Punkten errang sie vor dem Bremer TC (7:3), dem TC Stelle und Lilienthal (jeweils 5:5) den Titel.

„Wir waren motiviert bis in die Haarspitzen“, berichtete Glander. Die Hitze habe den Blau-Weißen geholfen. Nach einem verlorenen ersten Satz sei die Bereitschaft der Gäste, drei Durchgänge zu spielen, kleiner geworden. Bereits die Ankündigung, die drei Durchgänge ausspielen zu wollen, löste beim TCL II nicht gerade Begeisterung aus. Nach dem Happy End telefonierten die Delmenhorster mit ihrem Teamkollegen Felix Sonnberg. Er wirkte nicht mit, da er als Tennistrainer in Griechenland arbeitet.

Die Hausherren führten nach den Einzeln mit 4:0, wobei Torsten Spille nach drei Sätzen mit 4:6, 6:3 und 6:0 die Oberhand behielt. In den Doppeln kam jede Mannschaft zu einem Aufgabesieg.

Verbandsklasse

TC Harpstedt Damen 40 - Blau-Weiß 4:2. Nach der vierten Niederlage im fünften Spiel nehmen die Delmenhorsterinnen in der Abschlusstabelle den vorletzten Rang ein. BWD-Spielerin Kristin Esch behauptete sich gegen Annette Lachmann mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gab Lachmann beim Stand von 2:5 aufgrund einer Verletzung auf.

BW Oldenburg Herren 30 - Delmenhorster TC 6:0. Die DTCer, Schlusslicht, standen bei Meister Oldenburg auf verlorenem Posten. Steve Oestmann unterlag mit 6:4, 1:6 und 2:6. Ansonsten stehen fünf Zwei-Satz-Siege des Favoriten zu Buche. Die Oldenburger errangen die Meisterschaft mit 10:0 Punkten. Der Verlierer meldet nunmehr 0:8 Zähler. Er bestreitet das letzte Saisonspiel am Samstag, 12. August, 10 Uhr, gegen den TC Schwanewede, der mit 3:3 Punkten die vierte Position einnimmt.