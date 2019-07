Delmenhorst. Für die Oberliga-Saisontickets der Heimspiele des SV Atlas Delmenhorst hat der Vorverkauf begonnen.

In Zeiten, in denen man um das Thema Werder Bremen nicht herumkommt, wenn man über das Thema SV Atlas spricht, muss man seine Worte mit Bedacht wählen. Beim Delmenhorster Fußball-Oberligisten ist man sich dessen offenbar bewusst, zumindest hat man sich genötigt gefühlt, an die jüngste Pressemitteilung eine kleine Richtigstellung zu hängen. Es ging um den Vorverkaufsstart der Dauerkarten für die kommende Saison, und der Club stellte vorsichtshalber klar: „Nein, die Karten für den DFB-Pokal sind es nicht.“

Dafür sind die Saisontickets für die Ligaspiele nun erhältlich. Die Dauerkarte für Stehplätze kostet 90 Euro für Normalzahler und 80 für Mitglieder, Rentner, Menschen mit Behinderung. Einen Sitzplatz gibt es für 135 beziehungsweise ermäßigt für 125 Euro – die Einzelkarten würden Normalzahler zusammen 18 Euro mehr kosten. Vorverkaufsstellen sind der Delmenhorster Autoteilevertrieb, die Vereinsgaststätte Jan Harpstedt (beides am Hasporter Damm) und Intersport Strudthoff an der Langen Straße. Der Vorverkauf läuft nur bis Dienstag, 9. Juli. Pokalkarten soll es übrigens auch demnächst geben