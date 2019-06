Delmenhorst. Ein Tanzturnier nach Maß für Cedric Bender und Michelle Seib bei den Jahn-Pokalen am Sonntag. Das Paar siegte in der Hauptgruppe C Latein.

Lauter Jubel schallte Sonntagnachmittag mehrfach aus dem Delmenhorster Autohaus Engelbart. Dort fanden zum fünften Mal die Jahn-Pokale statt, zu denen Ausrichter TV Jahn 86 Paare begrüßen durfte, darunter Landesmeister aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen.

Turnierleiter Jochem Flege

Turnierleiter Jochem Flege führte in launiger Manier durch das umfangreiche Programm, in dem sich auch der Delmenhorster Gastgeber in die Siegerliste eintrug. Die Hauptgruppe C Latein dominierten die Lokalmatadore Cedric Bender/Michelle. Ihr Sieg brachte ihnen gleichzeitig den Aufstieg in die Hauptgruppe B Latein ein, wo sie auf Anhieb Platz neun ertanzten.

Den Auftakt hatte die Hauptgruppe D Standard gemacht, die Florian Klimsch/ Melanie Oberhauser (TTC Oldenburg) für sich entschieden. Die Hauptgruppe D Latein gewannen Marcel Mancke/Ayana Sarah Schmeller (TSG Bremerhaven). In der Hauptgruppe C Standard tanzten sich Felix Weidmann/Madeleine Klaßen (Club Saltatio Hamburg) an die Spitze. Die Jahn-Paare Julien Hellwig/Christin Schröder und Marvin Schmidt/Alicia Brüggemann landeten auf den Plätzen neun und zehn.

Erleichterung aufgrund der Hitze

Aufgrund der Hitze hatte der Landessportwart Thorsten Michael-Schreiter (Hildesheim) schon früh „Erleichterung erlaubt“. Die meisten Herren, so Flege, hätten aber trotzdem im Frack durchgetanzt. Vorfälle wegen der Hitze gab es keine. Dafür hatte eine Tänzerin ihren Absatz verloren, der zum Glück schnell gefunden wurde.

Die fünften Jahn-Pokale waren auch deshalb speziell, weil der Club 2019 110 Jahre alt wird. „Wir hatten die Tänzer hier, wir hatten die Boxer und wir haben ordentlich getanzt“, blickte Jahn-Pressesprecherin Sarah Kleesiek am Rande des Tanzparketts auf den Jubiläumsabend am Samstag zurück. Für ein Highlight sorgte der Auftritt von Jahn-Tanzpaar Ursula und Holger Sander, die bei den Senioren in der Standard S Klasse tanzen.

14 Paare in der Hauptgruppe B Standard

Spannend ging es in der Hauptgruppe B Standard zu. Hier waren mit 14 die meisten Paare am Start. Vorrunde, Zwischenrunde und Finale galt es zu überstehen. Und immer wieder die Tanzreihenfolge Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Foxtrott und Quickstep zu bewältigen. Einen Achtungserfolg feierten die Delmenhorster Wladislaw Zingrosch/Hanna Böger mit Platz sechs. Der Sieg ging an Stephan Kampsmeyer/ Ann-Kristin Zöller (Grün-Gold TTC Herford).

Die Hauptgruppe A Standard ging an Kevin Weinhold/Tanja Hense (Grün-Gold-Club Bremen). Den Sieg bei B Latein sicherten sich Nils Hager/ Clarissa Lopes (TSG Bremerhaven). Zum Abschluss triumphierten Nikita Yerokhin/ Ela Muhamedagic (Grün-Gold-Club Bremen) in der Hauptgruppe A Latein.