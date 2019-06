Delmenhorst/Hamburg. Mit den Medaillen haben die ambitionierten Leichtathleten des Delmenhorster TV bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg nichts zu tun.

Zwei Leichtathleten des Delmenhorster TV hatten es in diesem Jahr zu den Norddeutschen Meisterschaften nach Hamburg geschafft – sie kehrten von den Titelkämpfen der Altersklassen U16 und U20 am Wochenende aber enttäuscht zurück. Fabian Kuhfeld, der sich vorgenommen hatte, den Endlauf über 100 Meter in der U20 zu erreichen, schied nach dem Zwischenlauf aber sang- und klanglos aus. Nachdem er in 11,41 Sekunden in seinem Vorlauf Zweiter geworden war, reichte es im Zwischenlauf zu einer Zeit von 11,35 Sekunden – 17 Konkurrenten waren schneller als er. Kuhfeld blieb damit drei Zehntelsekunden über seiner Bestzeit, die für den Einzug ins Finale gereicht hätte. „Eigentlich habe ich mich ganz gut gefühlt“, sagte er.

Ärger über Verletzungen

Aber offensichtlich war seine sechswöchige verletzungsbedingte Wettkampfpause doch zu lang, um wieder rechtzeitig in Form zu kommen. Seinen letzten Wettkampf hatte der 18-jährige Sprinter bei den Bezirksmeisterschaften am 12. Mai in Oldenburg, wo er sich den Oberschenkel gezerrt hatte. Über die 100 Meter gewann Owen Ansah vom Hamburger SV in nicht überragenden 10,83 Sekunden – kein Niedersachse hatte es in den Endlauf geschafft.

Auch Kuhfelds Vereinskollege Fabian Sander war mit seiner Leistung ausgesprochen unzufrieden. Im Dreisprung belegte er mit 12,44 Meter den achten Platz, er war schon einmal rund 90 Zentimeter weiter gesprungen. „Es ist so ein Mist, immer wieder macht mir mein Körper einen Strich durch die Rechnung“, schimpfte er. In der vergangenen Woche hatte er sich bei den Landestitelkämpfen in Göttingen eine Fußprellung zugezogen, die ihn bei den norddeutschen Meisterschaften mehr behinderte als im lieb war.