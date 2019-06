Winkelsett. Auf der Anlage von Sören Pedersen in Winkelsett werden an diesem Dienstag und Mittwoch zwölf Springprüfungen ausgetragen. Für das "Fest der Pferde 2019" haben unter anderem die Medaillengewinner der Deutschen Meisterschaft gemeldet.

Vor einem der bekanntesten Turniere in Deutschland machen einige Weltklasse-Springreiter einen Abstecher in den Landkreis Oldenburg. Sören Pedersen hat zum zweitägigen „Fest der Pferde“ auf seine Reitanlage nach Winkelsett (An den Reiterhöfen 10) bei Harpstedt eingeladen – und 86 Reiterinnen und Reiter aus neun Nationen sagten für die zwölf Prüfungen zu, die an diesem Dienstag ab 9 Uhr und am Mittwoch ab 8 Uhr ausgetragen werden. Viele von ihnen werden ab dem 12. Juli auch beim CHIO in Aachen um Siege und Platzierungen kämpfen.

Derbysieger Nisse Lüneburg in Meldeliste

In Winkelsett kommt es zu einem Wiedersehen der drei Reiter, die am 16. Juni bei der Deutschen Meisterschaft in Balve die Medaillen gewonnen haben, teilte der Veranstalter mit: Der Überraschungssieger Felix Haßmann (Lienen) werde ebenso wie der zweitplatzierte Jan Wernke aus Holdorf und Gerd Sosath, der DM-Dritter wurde, in dem Turnier starten, das von der TG Wohlde ausgerichtet wird. Dort treffen sie auf starke Konkurrenz, denn unter anderem haben auch Derbysieger Nisse Lüneburg (Hetlingen), und Laura Klaphake (Vechta), die 2018 zur deutschen Equipe gehörte, die WM-Bronze holte, für das „Fest der Pferde“ gemeldet. Und auch der Gastgeber selbst, der dänische Nationenpreisreiter Sören Pedersen, wird in mehreren Prüfungen sein Können zeigen. Außer Prüfungen für Elite-Reiter stehen auch einige für junge Talente und Amateure im Zeitplan der Veranstaltung.

Japanische Reiter bereiten sich auf Olympische Spiele vor

Deutlich weiter als nur bis zum CHIO in Aachen, erklärte der Veranstalter, denken übrigens drei japanische Reiter, die ihre Starts in Winkelsett angekündigt haben. Daisuke Fukushima, Koki Saito und Eiken Saito absolvieren einen Teil ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, der Hauptstadt ihrer Heimat, in Norddeutschland.

Der Zeitplan "Fest der Pferde 2019" in Winkelsett Dienstag. 2. Juli: 9 Uhr: Springprüfung Klasse M**

11.30 Uhr: Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S*

14 Uhr: Springprüfung Klasse S**

16 Uhr: Springprüfung Klasse M*

17.30 Uhr: Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S***, Großer Preis

19.15 Uhr: Springprüfung Klasse S* Mittwoch , 3. Juli: 8 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A **

9.45 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L

12 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M*

14 Uhr: Springprüfung Klasse M**

16 Uhr: Springprüfung Klasse M**

18.30 Uhr: Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S*





In Winkelsett sind zudem einige Reiter aus Vereinen des Kreisverbands Delmenhorst am Start. Loort Fleddermann und Frederik Geute vertreten den RC Hude, Katrin Schäfer und Laura Voigt den RV Ganderkesee.