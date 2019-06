Wurde in der Gesamtwertung des Unterwese-Pokals 2019 Fünfte: Insa Borchers vom RV Adelheide. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Fünf Kunstradfahrer des RV Adelheide haben am Finale des Unterweser-Pokals 2019 in Walle teilgenommen. Sie sicherten sich dort vordere Plätze in der Gesamtwertung.