Delmenhorst. Im Rahmen des Burginsellaufs gab es auch wieder einen Lauf der Lebenshilfe. dk-Redakteur Daniel Niebuhr schreibt über seine Eindrücke.









Jeder Sportler kennt den bitteren Moment, in dem er weiß, dass er verloren hat; in dem ihm klar wird, dass er sich abstrampeln kann, wie er will und am Ende doch nicht gewinnen wird. Ich stehe (oder eher hänge) am Samstagnachmittag gerade an einem Bistrotisch, als mich diese Erleuchtung trifft – neben mir ein Olympiasieger, vor mir ein Fernseher. Der Olympiasieger heißt Dieter Baumann und wartet im Zelt auf den aktuellen Zwischenstand. Was bedeutet: Er will’s jetzt wissen. Wenn er nur in meiner Mannschaft wäre.

Es läuft der erste Tag des Delmenhorster 24-Stunden-Laufs auf der Burginsel, doch ausnahmsweise gehöre ich zu den Glücklichen, die nicht die volle Distanz durchzustehen haben. Nach zwei mittelmäßig erfolgreichen Teilnahmen habe ich mich dieses Mal nur zum Lebenshilfe-Lauf überreden lassen – drei Stunden statt 24, ein empfehlenswerter Tausch, wenn man im restlichen Leben höchstens mal rennt, wenn man einen Bus erwischen will. Und kein anderes Verkehrsmittel verfügbar ist.

Mitzumachen ist für mich allerdings Ehrensache: Die Lebenshilfe hat mich zur neunten Ausgabe ihres Events eingeladen, bei dem behinderte und nicht behinderte Athleten in gemischten Fünfer-Mannschaften gegeneinander laufen. Ich bin einer von drei Ehrengästen – die anderen beiden sind die besagte 5000-Meter-Legende Baumann und Klaus Goldammer, letzter Marathon-Meister der DDR. Zwei Laufmaschinen und ein Sprücheklopfer also.

Eigentlich geht es beim stets farbenfrohen Lebenshilfe-Lauf nur am Rande ums Gewinnen und vor allem um den gemeinsamen Spaß beim Großereignis Burginsellauf, der über die 24-Stunden-Distanz für viele doch zu heftig wäre – erst recht bei weit über 20 Grad. 65 Sportler (so viele wie nie) sind in 13 Teams dabei und treffen sich frühzeitig – denn es gibt viele Fragen. Wo muss ich wechseln? Darf ich zwei Runden hintereinander laufen? Warum habe ich den falschen Namen auf der Startnummer? Und wo sind noch mal die Toiletten? „Ich kenne das schon. Plötzlich fallen allen Leuten noch Dinge ein, die sie unbedingt wissen müssen“, erzählt Betreuer Ludger Norrenbrock, der schon lange vor dem Start durchgeschwitzt ist.

Dass ich erst mal zu allen Besprechungen zu spät komme, erweist sich als glücklicher Zufall – denn so rutsche ich als Lückenfüller ins zweite Team mit Goldammer und Norrenbrock, der ebenfalls weiß, wie es geht – als Wettkämpfer wittere ich eine Siegchance. Allerdings ist Team 1 standesgemäß das Dreamteam: unter anderem mit Baumann und Edith Voigt, Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres 2009. Und die Gäste der Werkstätten Aurich-Wittmund/Burhafe kommen als Sieger von 2017. „Die sind gefährlich“, flüstert Norrenbrock.

Baumann, der am Vorabend in der Markthalle noch als Kabarettist geglänzt hat, wird als Event-VIP direkt die Starttröte in die Hand gedrückt – später wird der Arme noch seine eigene Siegerehrung moderieren müssen. Als er dann auf der Strecke ist, sehe ich ihn eigentlich kaum – weil er die 1,205 Kilometer lange Runde doch ein kleines bisschen schneller bewältigt. Eigentlich war mein Vorsatz, mir gemächlich die Landschaft anzusehen, so lange die Beine mitmachen, aber der ehemalige DDR-Spitzenathlet Goldammer lässt mir das nicht durchgehen. „Gib Gas. Wir sind dran“, verkündet er nach der ersten Stunde.

Tatsächlich gibt es an der Spitze einen Dreikampf zwischen Team Baumann, Team Burhafe und uns, bei dem wir die meiste Zeit hinten dran hängen. Mein Ziel – eine Runde unter 5:00 Minuten – erreiche ich mit 4:50 Minuten überraschend früh – und danach nicht einmal annähernd. Frau und Tochter klatschen und geben ermutigende Kommentare ab („Du wirst ja ganz schön oft überholt“), aber ich baue nach Runde zwei doch beängstigend ab. Baumann aber auch: Nach frühen 4:06 Minuten steigen auch seine Zeiten.

Wild entschlossen scheint sein Teamkollege Peter Reisinger, der Autist ist und zur exklusiven Gesellschaft der Marathon-Finisher gehört – er verlässt die Wechselzone überhaupt nicht mehr, sondern dehnt sich in den Pausen an Ort und Stelle. „Man muss locker bleiben", rät er mir. Mein Teamkollege Hans-Werner Hausmann hat sich dagegen fürs Finale geschont und taucht erst zum Endspurt wieder auf. Dafür leuchtet sein Kopf aber nicht so majestätisch rot wie meiner. Reisinger und Hausmann sind zwei der Dauerbrenner im Lebenshilfe-Lauftreff, dieser Truppe bunter Vögel, die immer mittwochs durch die Graft joggt und bei Volksläufen Promistatus genießt. Der Burginsellauf ist die 100. Veranstaltung dieser vielfältigen Bande, die die Inklusion seit zehn Jahren perfektioniert.









Baumann gehört schon lange zu den engen Freunden, gewinnen will er aber trotzdem. Bei unserer erwähnten Begegnung am Bistrotisch gesteht er: „Ich will ja gern noch einmal Dampf machen. Aber meine Beine nicht.“ Als die drei besten Mannschaften eine Viertelstunde vor Schluss immer noch rundengleich sind, wird die Stimmung schließlich verkniffener. Norrenbrock ringt sichtlich mit sich und verkündet schließlich das Ende einer Tradition. Üblicherweise laufen alle Teilnehmer auf der letzten Runde zusammen, dieses Mal nicht: „Das fällt jetzt mal aus – aus wettkampftechnischen Gründen.“ Man kann schließlich nicht jeden Tag einen Olympiasieger bezwingen. Denkt sich auch Goldammer und wechselt sich in der Schlussphase immer selber ein, wenn ein Teammitglied schwächelt.

Das dramatische Finale spielt sich dann außer Sichtweite ab, man berichtet mir Folgendes: Baumanns Mannschaftskamerad Philipp Spieker hat mehrere hundert Meter Vorsprung, als das Rennen beendet wird. Weil die Messung aber zu lange dauert, eilt er zurück, um sich zu erkundigen, wodurch der Abstand natürlich schrumpft – zehn Meter bleiben in der Endabrechnung noch auf mein Team 2, 872 Meter auf die Jungs aus Burhafe. Die Siegerdistanz nach drei Stunden: 40,431 Kilometer – kein ganzer Marathon, aber immerhin. „So sehen Sieger aus“, skandiert Baumann dann auch umgehend.

Mit der Pokalübergabe dauert es dann noch eine Weile. Zwei der Staffelstäbe sind verschwunden und tauchen schließlich in irgendeiner Sporttasche wieder auf. „Ich sagte, die sollen alle zu mir“, stöhnt Norrenbrock. Später bei der Pokalübergabe sind wir dann beide in doppelter Funktion dabei – er als Moderator und Sieger, und ich als Schreiber und fairer Verlierer. Jeder macht eben das, was er am besten kann.