Delmenhorst. Die Tennisspieler von BW Delmenhorst können an diesem Samstag Meister der Verbandsliga werden. Dazu müssen sie allerdings einen Heimsieg einfahren.

In der Tennis-Verbandsliga greifen die Herren des TC Blau-Weiß nach dem Titel. Am heutigen Samstag, 13 Uhr, empfangen die Delmenhorster an der Lethestraße den TC Lilienthal II. Oberhalb der Bezirksebene finden an diesem Wochenende fünf Begegnungen mit Beteiligung hiesiger Mannschaften statt. Mit Ausnahme der DTC-Herren 30 bestreiten diese Teams ihre letzten Punktspiele der Freiluftsaison 2019.

Oberliga

DTC-Herren 65 – TC Meppen. Auf der Anlage Am Friesenpark erwartet der Tabellendritte am Sonntag, 14 Uhr, den Spitzenreiter, der noch einen Punkt zum Titelgewinn benötigt. Die DTCer wollen Rang drei verteidigen.

Landesliga

BWD Damen - TC Dinklage. Die Blau-Weißen (mit 3:5 Punkten Vierter) bekommen es heute ab 11.30 Uhr abschließend mit einem Tabellennachbarn zu tun. Dinklage nimmt mit 4:2 Zählern die dritte Position ein. Das letzte Treffen dieser Liga absolviert der Gast erst am 1. September gegen den Club zur Vahr II.

Verbandsliga

BWD-Herren – TC Lilienthal II. „Wir haben gut trainiert und verspüren Vorfreude. Es ist immer schön, wenn es im letzten Spiel um den Aufstieg geht“, betont Carsten Glander, Mannschaftsführer und Spitzenspieler des TC BWD. Mit seinem Team, das mit 7:1 Punkten in Führung liegt, dem Bremer TC II (6:2), der beim punktlosen Schlusslicht Beckedorfer TC antritt, und Lilienthal II (5:3) besitzen noch drei Mannschaften Meisterschaftschancen. Die Delmenhorster müssen gewinnen, um den Titel zu erringen. „Wir sind alle heiß auf das Spiel, machen uns aber keinen besonderen Druck“, sagt Glander.

Verbandsklasse

TC Harpstedt Damen 40 – BWD. Ein Duell zweier Nachbarn. Für den Gast, mit 2:6 Punkten Fünfter, geht es darum, die Harpstedterinnen, die 3:5 Zähler melden, vom vierten Platz zu verdrängen (heute, 14 Uhr).

TC BW Oldenburg Herren 30 – DTC. Das Schlusslicht (0:6 Punkte) tritt heute, 14 Uhr, beim Meister an. Das letzte Spiel steht am 10. August auf dem Terminkalender des Delmenhorster TC. Zu Gast ist dann der TC Schwanewede, der momentan den vorletzten Platz inne hat.