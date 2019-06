Delmenhorst. Die Tanzsportabteilung des TV Jahn Delmenhorst richtet an diesem Sonntag an einem besonderen Ort ihre Standard- und Latein-Turniere um die Jahn-Pokale aus. Einen Tag zuvor wird dort das 110-jährige Bestehen des Vereins gefeiert.

Eine Menge Arbeit hat das Organisationsteam des TV Jahn Delmenhorst um Clara Huschenbeth und Alexander Hasler gemeinsam mit einigen Helfern vom Mazda-Autohaus Engelbart geleistet: Sie haben in die Verkaufsräume an der Annenheider Straße 185 durch den Aufbau eines 12x15 Meter großem Tanzparketts, einer Musikanlage, entsprechender Beleuchtung, der Bestuhlung und durch die Dekoration in einen Ballsaal verwandelt, in dem zunächst gefeiert wird und dann die „Jahn-Pokale“ vergeben werden. Die Jahn-Tanzsportabteilung richtet am Sonntag ab 10 Uhr ihre Turniere aus; am Samstag ab 19 Uhr wird die Party zum 110-jährigen Bestehen des Vereins steigen.

Jahn-Mitgleider aus allen Abteilungen feiern zusammen

„Es wird ein zwangloser Abend mit ein paar Show-Einlagen, unter anderem von unserem ranghöchsten Tanzpaar Holger und Ursula Sander“, sagt Uwe Raß, 1. Vorsitzender des TV Jahn über die Party: „Wir freuen uns ganz besonders darauf, dass die Mitglieder aus den verschiedenen Abteilungen gemeinsam feiern.“ Grund zur Freude gebe es allemal, denn der drittgrößte Verein der Stadt stünde wirtschaftlich auf soliden Beinen und sehe positiv in die Zukunft.

100 Anmeldungen für die Jahn-Pokale

„Autos raus und Tänzer rein“ – das war das Motto der Vorbereitung. „Es ist schon ein großer Aufwand, aber wir machen das gerne, denn es ist etwas Besonderes, solch ein tolles Event in Delmenhorst zu haben“, erklären Kai Becker vom Autohaus und die Organisatoren vom TV Jahn. Die Location sei „in dieser Form einmalig in der Region“. Auch deshalb hätte sich das Turnier einen festen Platz in den Terminkalendern vieler Tanzsportler gesichert. „Im letzten Jahr hatten wir 70 Teilnehmer, in diesem Jahr haben wir mit 100 Anmeldungen unser Wunsch-Ziel erreicht. Nach oben ist aber noch Luft, das nehmen wir uns dann für die nächsten Jahre vor“, sagt Jahn-Geschäftsführer Jochem Flege.

Je vier Latein- und Standard-Turniere

Am Sonntag starten die Paare in je vier Turnieren in den Disziplinen Standard und Latein. Bewertet werden sie in zehn Tänzen wie Walzer, Quickstep, Jive oder Rumba. Getanzt wird von der untersten (D) bis zur höchsten (A) Klasse. Angemeldet haben sich viele Landesmeister und Landesvizemeister, darunter Cedric Bender und Michelle Seib vom TV Jahn (Hauptgruppe C Standard), freut sich Abteilungsleiter Christopher-Daniel Wandrey. Einer der Ehrengäste, die angekündigt sind, wird eine besondere Aufgabe übernehmen. Thorsten Michael-Schreiter, Sportwart des Niedersächsischen Tanzsportverbands, werde als Wertungsrichter an der Tanzfläche stehen, berichtet Wandrey.