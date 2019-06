Delmenhorst. Der TuS Hasbergen hat einen neuen Vorsitzenden. Während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde Dieter Michael Beier einstimmig gewählt.

Der Turn- und Sportverein (TuS) Hasbergen verfügt über ein neues Führungsteam. Das ist das wichtigste Ergebnis einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Vereinsheim an der Stedinger Straße, die die Verantwortlichen sehr gut vorbereitet hatten und die bereits nach einer Stunde endete. Neuer Vorsitzender des Vereins, dem mehr als 440 Mitglieder angehören, ist Dieter Michael Beier. Das Amt des Kassenwarts übernahm Ulf Goetz. Beinahe alle Wahlen führten zu einstimmigen Ergebnissen.

Die Zusammenkunft war erforderlich, weil die Vorstandswahlen während der Jahreshauptversammlung im März erfolglos verliefen und die fünfköpfige, von Jürgen Stöver angeführte Führungsriege vor rund einem Monat ihren Rücktritt erklärte.

Carsten Radtke wird 1. stellvertretender Vorsitzender des TuS Hasbergen

Während der Wahlen, die der ehemalige stellvertretende Vorsitzende Hartmut Ulbrich souverän leitete, votierten die 46 Vereinsmitglieder zunächst einstimmig für Dieter Michael Beier als neuen Vereinschef. Er gehörte der alten Clubführung ebenfalls als stellvertretender Vorsitzender an. Weitere Ergebnisse, erster stellvertretender Vorsitzender: Carsten Radtke; zweiter stellvertretender Vorsitzender: Fabian Grote; dritter stellvertretender Vorsitzender: Marc Stubbemann; Kassenwart: Ulf Goetz; Schriftführerin: Karin Werft (eine Gegenstimme); Pressewartin; Jennifer Kriens; Sozialwart: Nico Wentzien; Frauenwartin: Sandra Beier; Datenschutzbeauftragter: nicht besetzt.

Chawkat El-Hourani wird Trainer der Kreisliga-Fußballer

Ulbrich begrüßte eingangs die Anwesenden, unter denen sich drei neue Mitglieder befanden. Er berichtete, dass eine kleine Gruppe gebildet worden sei, die „sich ordentlich Gedanken gemacht“ habe. „Es ist unbedingt erforderlich, dass der TuS wieder einen funktionierenden Vorstand erhält“, betonte Ulbrich. Beier gab den Bericht des kommissarischen Vorstandes ab. Er unterstrich, dass die Jugendarbeit die Hauptaufgabe des Vereins sei und kündigte an, dass der TuS eine Judo-Abteilung aufbauen wolle. Mit Chawkat El-Hourani stellte sich der neue Trainer der ersten Fußball-Herrenmannschaft, die in der Kreisliga spielt, vor. Mit Wortbeiträgen, die Appelle erhielten, endete die außerordentliche Mitgliederversammlung des TuS Hasbergen, der in zwei Jahren seinen 100. Geburtstag feiert.