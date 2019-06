Delmenhorst. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Termine für die erste Runde im DFB-Pokal 2019/20 bekannt gegeben. Das Spiel des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst gegen die Bundesliga-Mannschaft des SV Werder Bremen wird unter Flutlicht ausgetragen.

Im Bremer Weserstadion wird am Samstag, 10. August 2019, das Flutlicht angeschaltet. Ab 20.45 Uhr wird dort das DFB-Pokalspiel des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst gegen die Bundesliga-Mannschaft des SV Werder ausgetragen. Das hat der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitgeteilt.

Der 1. Vorsitzende des SV Atlas, Manfred Engelbart, hatte die Partie ja bereits zu einem "Stadtteil-Duell" erklärt. Dass es an einem Samstagabend unter Flutlicht angepfiffen wird, bringt ihn ins Schwärmen. Das würde das Spiel "zu einem noch besonderen Moment in unserer Geschichtsschreibung machen", sagte Engelbart: "Wir freuen uns sehr über diese Ansetzung."

SV Atlas verspricht "faire" Ticketpreise

Der Verkauf der Eintrittskarten startet Ende der kommenden Woche, berichtete der SV Atlas. Reservierungen seien nicht möglich. Die Preise pro Karte "liegen unterhalb eines wahrscheinlichen Preiskonstruktes bei einem Spiel in Delmenhorst", erklärte Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball des SVA. Wäre die Partie im Stadion an der Düsternortstraße ausgetragen worden, wären dort hohe Investitionen notwendig gewesen, um die Sicherheit herzustellen und die Auflagen zu erfüllen. "Wir werden den Fans im Weserstadion faire Preise anbieten, was uns als Verein sehr wichtig ist", versprach Fuhrken. Wie hoch diese sind, steht noch nicht fest, da das mit dem DFB abgestimmt werden müsse. Nach dk-Informationen wird versucht, Tickets ab 15 Euro pro Person anzubieten.

Weitere Informationen folgen.