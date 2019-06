Ganderkesee. Der RuFV Schönemoor richtet an diesem Samstag und Sonntag sein Spring- und Dressurturnier 2019 aus. 22 Prüfungen stehen im Zeitplan.

Auf der Anlage des RuFV Schönemoor (Zur Ollen 64) in Ganderkesee war in den vergangenen Tagen einiges los. Die Mitglieder waren dort aber nicht nur zu Pferde unterwegs, um sich auf das Spring- und Dressurturnier ihres Vereins sportlich vorzubereiten, sondern sie bewiesen auch handwerkliches Geschick. Es wurde geputzt, gestrichen und verschönert, heißt auf dessen Internetseite. Ziel sei es gewesen, sich, den Reiterinnen und Reitern aus anderen Clubs und den Gästen zwei schöne Tage zu bieten: An diesem Samstag und Sonntag (jeweils ab 7.30 Uhr) richtet der RuFV 22 Prüfungen bis zur Klasse M aus.

Viele Prüfungen für den Nachwuchs

"Der Reit- und Fahrverein Schönemoor hat sich dem Reitsport für jedermann verschrieben", berichtet die 3. Vorsitzende Sara Maas. Das besondere Augenmerk liege jedoch auf den reitbegeisterten Kindern ab einem Alter von vier Jahren, die spielerisch den Umgang mit Ponys lernen könnten. Das zeigt sich dann auch im Programm des Turniers, in das viele Prüfungen für den Nachwuchs aufgenommen wurden. Die Kleinsten werden im Führzügel-Wettbewerb am Sonntag ab 14 Uhr ihr Können zeigen.

Der Zeitplan Spring- und Dressurturnier des RuFV Schönemoor Samstag, 29. Juni: 7.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. A (2 Abteilungen) 7.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. L (2 Abteilungen) 9.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A* (2 Abteilungen) 12.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A** 13 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*-Kandare 14 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*-Trense 15.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A** 16 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*-Trense 16 Uhr: Dressurprüfung Kl. M* Sonntag, 30. Juni: 7.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A* 9 Uhr: Stilspring-WB 9 Uhr: Reiter-WB (5 Abteilungen) 10.15 Uhr: Springprüfung Kl. A** 11.15 Uhr: Springreiter-WB 12 Uhr: Dressurreiter-WB 12.15 Uhr: Springprüfung Kl. A** 13.15 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A* 14 Uhr: Führzügel-WB 14.15 Uhr: Springprüfung Kl. A* 15 Uhr: Dressur-WB 15.30 Uhr: Springprüfung Kl. A* mit Stechen 17 Uhr: Springprüfung Kl. L 18.15 Uhr: Springprüfung Kl. M*





Zwei Prüfungen der Klasse M*



Für erfahrene Reitsportlerinnen und Reitersportler sind Prüfungen der Klassen L und M ausgeschrieben worden. Am ersten Turniertag, am Samstag, bilden die Dressuren den Schwerpunkt. Höhepunkt ist die Dressurprüfung der Klasse M*, die um 16 Uhr beginnen soll. Am Sonntag geht des dann vornehmlich in Springprüfungen um Siege und Platzierungen. Für die der Klasse M* wird der erste Starter um 18.15 Uhr in den Parcours reiten.



Olympia-Medaillengewinner Cord Mysegaes gemeldet

Die Organisatoren rechnen, teilte Maas mit, wie im Vorjahr mit etwa 950 Nennungen und 1400 Besuchern. In den Meldelisten für die Dressur- und Springprüfungen ist auch ein Olympia-Medaillengewinner in der Vielseitigkeit zu finden. Cord Mysegaes vom RV Ganderkesee, der 1992 in Barcelona mit der Mannschaft Bronze gewann, hat für das Turnier in Schönemoor genannt. Das gilt auch für seine Vereinskameradin Tabea-Marie Meiners, die dem Nachwuchskader 2 der Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei angehört. Sie hat ihre Teilnahme in zwei Springen angekündigt.