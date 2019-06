Stenum. Der VfL Stenum ist souverän Meister 2018/19 der Fußball-Bezirksliga der A-Junioren geworden. Nicht nur Trainer Frank Radzanowski wird in der Landesliga-Spielzeit 2019/20 nicht mehr dabei sein.

Die Trennung von „seinen“ A-Junioren fällt Frank Radzanowski – das wird während des Gesprächs wiederholt deutlich – nicht leicht. Der Cheftrainer des erfolgreichen Fußball-Nachwuchsteams des VfL Stenum, dessen Mitstreiter Maximilian Klatte (Co-Trainer), Hergen Geerken (Koordinator für die A- und B-Jugend) und Oliver Reckler (zuständig für organisatorische Arbeiten) sowie die Aktiven sind in der Vergangenheit zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Das erfreuliche Ergebnis des Teamworks ist die souveräne Meisterschaft in der Bezirksliga und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga. „Es war eine schöne Zeit. Ich werde mich lange daran erinnern“, betont der 52-jährige Radzanowski.

Die A-Junioren haben in der vergangenen Saison lediglich 17 Fußballer eingesetzt. „14 von ihnen spielen von der E-Jugend an in Stenum“, sagt Radzanowski, der die Mannschaft vor zweieinhalb Jahren übernommen hat:





„Damals stand sie vor dem Abstieg.“





VfL Stenum seit dem siebten Spieltag Tabellenführer

Beeindruckende Zahlen belegen, dass hinter dem VfL eine herausragende Spielzeit liegt. Auf dem Konto befinden sich 23 Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 71 Punkte (Schnitt: 2,73) und 129:22 Treffer, Seit dem siebten Spieltag nahm Stenum den ersten auf Platz ein. Das Team belegt in der Hin- und Rückrundenbilanz sowie bei den Heimspielen Rang eins, bei den Auswärtsspielen ist es Zweiter. Beim Futsal nahm es in den vergangenen drei Jahren auf norddeutscher Ebene die Positionen vier, drei und fünf ein.

Frank Radzanowski lobt Trainingsbeteiligung

Nachdem der VfL gegen Ende der Hinrunde vom Verletzungspech nicht verschont geblieben war, gab es in dieser Hinsicht während des zweiten Saisonabschnitts nur wenige Probleme. Natürlich steckt hinter dem Erfolg auch viel Arbeit. Die Trainingsbeteiligung, so Radzanowski, sei stets gut gewesen. „Sogar am Oster- und Pfingstmontag lag sie über 90 Prozent“, ergänzt er. Der Trainer lobt die Disziplin der Mannschaft. Zudem hebt er das große Vertrauen hervor. Mit Mannschaftskapitän Silas-Bent Dohrmann und dessen Stellvertreter Fynn Brenneiser habe er oft Rücksprache geführt. Erfolg habe die Mannschaft nicht zuletzt aufgrund des „starken Umschaltspiels“ gehabt. „Das hat jedem Gegner weh getan“, unterstreicht Radzuanowski, der darauf verweist, dass sich gleich 14 Spieler in die Torschützenliste eingetragen haben.

Die einzige Niederlage gab es am 18. Mai mit dem 2:3 bei Verfolger GVO Oldenburg, der bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrückte. Die Stenumer ließen sich dadurch nicht verunsichern, im Gegenteil. „Die Niederlage hat uns gepusht und wir haben uns geschworen, Vollgas zu geben“, sagt Radzanowski. Der VfL sammelte in den letzten vier Spielen optimale zwölf Punkte und 30:2 Tore. In der Abschlusstabelle liegt GVO Oldenburg sieben Punkte zurück.





Neun Spieler wechseln in den Herrenbereich

Der Chefcoach erklärt, dass stets gute Spieler nachgekommen seien. Zudem habe er die Mannschaft punktuell verstärkt. Das Alter der Spieler bringt es mit sich, dass neun von ihnen in den Herrenbereich wechseln. Jan-Luca Rustler, mit 35 Treffern die Nummer eins der Bezirksliga-Torjägerliste, wechselt zum JFV Nordwest. Der Oldenburger Regionalligist hat die Saison als Dritter beendet.

Frank Radzanowski wird Trainer der zweiten Herren des VfL Stenum

Radzanowski gibt sein Amt an Tim Müller ab, der zuletzt gemeinsam mit Andreas Lersch für die Kreisliga-Herren des TuS Hasbergen verantwortlich war. „Der zeitliche Aufwand, den die Landesliga erfordert, wäre für mich zu hoch gewesen“, erklärt Radzanowski. Er habe sich im Winter Gedanken über die Zukunft gemacht und sich dabei „einige Nächte um die Ohren geschlagen“. In der nächsten Saison trainiert er die Stenumer Herren II, die unter der Regie von Uwe Hammes in die Kreisliga aufgestiegen sind. „Die Mannschaft nimmt mich jetzt schon gut auf und es gab gute Gespräche““, sagt Radzanowski. Wichtig sei, dass Hannes Krummen, der das Team bestens kenne, weiterhin als Co-Trainer arbeite. „Ich freue mich auf die Aufgabe. Wir nehmen die Herausforderung Kreisliga an und ich denke, dass es spannende Spiele gibt“, blickt der Gesprächspartner voraus.

Nochmals zurück zu den A-Junioren. „Ich habe den Jungs versprochen, dass ich mir ihre Spiele ansehe und sie mich weiterhin anrufen können“, sagt Frank Radzanowski abschließend.