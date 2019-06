Delmenhorst. In den Tischtennis-Bezirksklassen gibt es wieder Vereine, die über den nachträglichen Klassenerhalt jubeln dürfen.

Die Abstiegsfrage ist in den Tischtennis-Ligen oft schwer zu klären, Verzichte und nachträgliche Rettungen gibt es relativ regelmäßig zu erleben. In der 1. Bezirksklasse hat dieses Mal der TuS Hasbergen davon profitiert, der trotz Platz neun in der abgelaufenen Runde vom Abstieg verschont blieb. Ansonsten ist das Feld nahezu unverändert; wie in der Saison 2018/2019 werden die Teams des TV Hude IV, TSV Ganderkesee II, VfL Wildeshausen II, VfL Stenum, TSV Großenkneten und TSG Hatten-Sandkrug II an Bord sein. Der Tabellensiebte Delmenhorster TB II wird lediglich durch den Vereinszusammenschluss in „SG TV Jahn/DTB II“ umbenannt. Als Bezirksliga-Absteiger wird noch der TSV Ganderkesee begrüßt. Einziger Aufsteiger ist der TTSC 09 Delmenhorst II.

In der 2. Bezirksklasse hat der amtierende Meister TTG DHI Harpstedt auf den Aufstieg verzichtet. Dadurch ergibt sich für diese Liga nur ein leicht verändertes Bild. Denn die TSG Hatten-Sandkrug III, TSV Ganderkesee III, Delmenhorster TV, TV Hude V und VSK Bungerhof waren allesamt schon in der vergangenen Saison vertreten. Der VfL Stenum II brauchte als Neunter nicht in die Kreisliga abzusteigen. Mehr sogar: Mit den Vereinskollegen von Aufsteiger Stenum III kommt es sogar künftig zu einem internen Derby. Den zehnten und letzten Platz in der Staffel nimmt die dritte Mannschaft der SG TV Jahn/DTB ein.