Delmenhorst. Kurz nach Beginn der Vorbereitung hat Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst die Lücke in seinem Trainerstab geschlossen – mit einem Neuling.

Zum Vorbereitungsstart am Sonntag war Key Riebaus Stimme noch die einzige, die auf dem Nebenplatz des Delmenhorster Stadions zu hören war – am Dienstag hatte der Coach des SV Atlas nun zum ersten Mal Verstärkung. Mit Malte Müller stand ihm sein neuer Co-Trainer zur Seite, dessen Verpflichtung der Fußball-Oberligist am Mittwoch bestätigte. Für ihn ist es die erste Station in einem Trainerteam, er spielte bisher für Blau-Weiß Lohne. Er war mit dem Landesligisten in der vergangenen Saison im Achtelfinale des Niedersachsenpokals am SV Atlas gescheitert – der später den Titel holte.

Dass er Trainer-Neuling ist, spielte für Leistungsfußball-Leiter Bastian Fuhrken keine große Rolle „Mit über 200 Spielen in der Oberliga bringt er reichlich Erfahrung mit, zudem kennen Key und Malte sich schon lange. So könnte das Trainerteam schnell zusammenwachsen und sich gleich auf die Mannschaft fokussieren. Für Malte geht jetzt eine neue Laufbahn los und wir unterstützen ihn dabei.“ Auch Riebau schwärmt: „Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, Malte zu Atlas zu lotsen. Er wird mit seiner kommunikativen Art das Trainerteam und die Mannschaft bereichern.“ Müller, Nachfolger von Kult-Co-Trainer Marco Büsing, ließ sich in der Pressemitteilung so zitieren: „Ich habe mich für Atlas entschieden, weil es ein Traditionsverein mit vielen Fans ist. Ich bin davon überzeugt, dass Atlas das Potenzial hat, um mittelfristig den nächsten Schritt zu machen. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.“