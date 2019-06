Delmenhorst. Die Schwimmhalle der Grafttherme stand am Mittwoch ganz im Zeichen der Grundschüler. Insgesamt elf Grundschulen nahmen am Wettkampf teil.

Schon weit vor dem Parkplatz der Grafttherme schallte es einem aus der Schwimmhalle entgegen: Über hundert Kinderkehlen feuerten ihre sich gerade im Schwimmbecken befindlichen Klassenkameraden enthusiastisch an. In der Halle selbst verstand man kaum ein Wort, so groß war die Begeisterung der Kinder beim Schwimmwettkampf für die hiesigen Grundschulen, der zum 22. Mal vom Delmenhorster Schwimmverein von 1905 veranstaltetet wurde.

Kindgerechte Wettkämpfe

Auch dieses Mal waren es wieder elf Grundschulen, die sich in zahlreichen kindgerechten Wettkämpfen messen konnten. Aber nicht nur die Kinder zeigten sich begeistert, auch die beteiligten Lehrer waren voll des Lobes: „Superatmosphäre, perfekte Organisation und tolle kinderfreundliche Wettbewerbe“, meinte Annika Klose, die als von der IGS abgestellte Lehrerin die Schüler der Bernard-Rein-Grundschule betreute.

Zehn Schüler der dritten und vierten Klassen stellte jedes Team der beteiligten Schulen. Dazu kamen pro Mannschaft noch zwei bis drei „Ersatzleute“, die dann einsprangen, wenn der oder die eine oder andere eine kleine Wettkampfpause brauchte. Darum ging es: um einen Wanderpokal und um Medaillen. Am Ende triumphierte wie im Vorjahr die Hermann-Allmers Schule, die sich vor der Grundschule Deichhorst und der Käthe-Kollwitz-Schule durchsetzte. Doch bei aller Freude am Wettkampf, der Spaß stand eindeutig im Vordergrund. „Alle, die dabei waren, haben heute gewonnen, es gab nur Sieger“, betonte der DSV-Vorsitzende Holger Hoffstedt.

Auftakt mit einem Tauchparcour

Begonnen hatte das Event mit einem Tauchparcours, in dem so weit wie möglich getaucht werden sollte. Danach ging es für die Teams darum, möglichst viele Tauchringe aus dem Wasser zu holen, bevor es ans „richtige Schwimmen“ ging. Alle Kinder hatten nun die Aufgabe in möglichst schneller Zeit 50 Meter schwimmend zurückzulegen, bevor eine 10x25-Meter-Materialstaffel ins Wasser geschickt wurde. Dabei mussten die Kinder mit verschiedenen Gegenständen, wie einem Schwimmflügel oder einem Ball, so schnell wie möglich das Schwimmbecken durchqueren, bevor der nächste Starter ins Wasser gehen durfte.

Mit einem Sprung vom Startblock galt es nach der Spaßstaffel, möglichst weit im Wasser mit nur einem Armzug und Beinschlag zu gleiten, bevor zum Abschluss eine 4x25-Meter-Staffel, bestehend aus beiden Geschlechtern, den Wettkampf abrundete. Zur besondere Freude der Kinder durfte bei dieser Staffel auch jeweils eine Lehrerin oder ein Lehrer mitschwimmen, was mit besonders intensiver Anfeuerung begleitet wurde. „Das ist ganz toll hier“, freute sich der neunjährige Max von der Grundschule Iprump-Stickgras, der bereits mit vier Jahren das Schwimmen erlernte.

Dank an die 15 Kampfrichter

Die zum zweiten Mal mit der Organisation des Schwimmwettkampfes betraute Katharina Martens vom DSV 05 dankte insbesondere den gut 15 Kampfrichtern, „ohne die eine derartige Veranstaltung gar nicht durchzuführen wäre. Viele haben sich frei genommen, um hier heute dabei sein zu können“, sagte sie.

Mit diesem Schwimmwettkampf ginge es dem Verein in erster Linie darum, Kinder für das Schwimmen zu begeistern. Nicht so sehr der Wettkampf, als vielmehr der Spaß an der Freude solle im Mittelpunkt stehen. „Kinder können bei dieser Veranstaltung erleben, dass Schwimmen viel Spaß machen kann“, erläuterte sie. „Leider lernen heute aus meiner Beobachtung viele Kinder erst spät das Schwimmen und leider bieten auch viele Grundschulen aufgrund der zahlreichen Nichtschwimmer in den Klassen keinen Schwimmunterricht an“, beklagte sie. „Wir als Verein haben für alle Nichtschwimmer Kurse im Angebot, doch gerade sozial benachteiligte Familien wissen oftmals nicht, dass das Bildungs- und Teilhabepaket auch bei einem Schwimmverein eingelöst werden kann“, sagte sie. Der Grundschulwettkampf sei deshalb auch ein wichtiges Mittel, Kinder für das Schwimmen zu motivieren. „Aber ohne engagierte Lehrer geht es auch nicht“, meinte Hoffstedt, der sich sehr darüber freute, dass bei dem Schulsportevent viele begeisterte Lehrerinnen und Lehrer dabei waren.