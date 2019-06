Delmenhorst. Lotta Lorena Drews vom Harpstedter TB hat für die U12-Juniorinnenauswahl des Niedersächsischen Fußballverbandes beim Nordturnier in Bremen gespielt.

Camp in Heidkrug. Vom 29. bis 31. Juli schlägt das Superkicker-Fußballcamp auf der Anlage des TuS Heidkrug seine Zelte auf. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren. Online-Anmeldung und weitere Informationen: www.superkicker.de

Stenum meldet sich am 19. Juli zurück. Die B-Junioren des VfL Stenum, Meister in der Bezirks- und Aufsteiger in die Landesliga, starten am Freitag, 19. Juli, in die Vorbereitungsphase. Einen Tag später beteiligt sich die Mannschaft an einem Turnier von RW Damme.

D-Junioren II des TSV Zweiter. In der Meisterschaftsrunde der Staffel 1 des Landkreises belegten die D-Junioren II des TSV Ganderkesee als Liga-Neuling den zweiten Platz. Die von Volker Schlawin und Arif Sakin trainierte Mannschaft, der 14 Jungen und ein Mädchen angehören, siegte beim Dodenhof-Cup des TSV Posthausen und dem WE-Druck-Cup (Eintracht Oldenburg). Am Wochenende klingt die Saison beim 30. Karl-Schmidt-Cup des SC Borgfeld aus. Es ist geplant, die Strecke von Ganderkesee nach Borgfeld mit dem Fahrrad zu bewältigen..

Auswahl mit Lotta Lorena Drews. Die U 12-Juniorinnenauswahl des Niedersächsischen Fußballverbandes hat beim Nordturnier in Bremen den zweiten Platz belegt. Zum Aufgebot gehörte Lotta Lorena Drews, die für den Harpstedter TB spielt. Niedersachsen besiegte Bremen mit 3:1 und Hamburg mit 6:0, ehe das Team des NFV gegen die siegreichen Schleswig-Holsteinerinnen mit 0:5 unterlag.

Jahn-Frauen im Ferienpark. Die Abschlussfahrt führte die Regionalliga-Spielerinnen des TV Jahn in den Heidepark Soltau. Nathalie Heeren („Es war sehr schön“) äußerte sich ebenso zufrieden wie Abteilungsleiter Bernd Hannemann.

Schnuppertraining beim TSV. Bei den B-Juniorinnen des TSV Ganderkesee, die 2019/20 in der Bezirksliga antreten, steht im August ein Schnuppertraining auf dem Programm. Die erste Trainingseinheit findet am Montag, 15. Juli, statt.

Dennis Wego verdrängt Tom Geerken. Durch seine zwei Treffer beim beim 5:2 der A-Junioren des TSV Abbehausen gegen den TV Jahn hat der TSVer Dennis Wego den Stenumer Tom Geerken vom zweiten Platz der Torjägerliste verdrängt. In der Endabrechnung führt der Stenumer Jan-Luca Rustler mit 35 Toren vor Wego (28) und Geerken (27.).

Keine Schützenhilfe. Knut Hinrichs, Trainer der C-Junioren des TV Jahn, die aus der Bezirksliga absteigen, ärgerte sich über das 2:7, das die Jahner am letzten Spieltag gegen den FSV Jever kassierten. Zum einen hätte sich der Coach gerne mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga verabschiedet. „Und ich hätte dem TuS Heidkrug gerne den Klassenerhalt geschenkt.“ Im Falle eines Sieges des TV Jahn wäre Jever anstelle der Heidkruger abgestiegen. Der TuS muss die Liga aufgrund des einen Treffer schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem FC Rastede verlassen,

Vier Adolph-Tore beim 4:4. Beim traditionellen Treffen der ehemaligen A-Jugend der SG Heidkrug/Hasbergen kam es in diesem Jahr zu einem Spiel gegen die Oldies des SC Dünsen. Vor dem gemütlichen Beisammensein stellten die ehemaligen A-Jugendlichen ihr spielerisches Können unter Beweis. Nach einer abwechslungsreichen Partie trennten sich die Mannschaften mit einem 4:4. Für die Delmenhorster erzielte Andreas Adolph alle vier Tore.

Und zu guter Letzt. Hinter Trainer Herbert Flügger und den C-Junioren des Delmenhorster TB, die nach 26 Spielen mit 25 Niederlagen, drei Punkten und 16:211 Toren aus der Bezirksliga absteigen, liegt keine leichte Spielzeit. Der Coach: „Trotz der vielen Niederlagen muss ich meinen Spielern einen Dank dafür aussprechen, dass sie diese schwierige Saison komplett durchgespielt haben.“ Nur ein Spieler, so Flügger, habe zwischenzeitlich aufgehört.