Delmenhorst. Das zweite Abendsportfest der Leichtathleten stand ganz im Zeichen der großen Hitze. Mehrere Aktive waren gar nicht erst nach Delmenhorst gekommen.

Die große Hitze hat dem zweiten Abendsportfest der Leichtathleten, das auch Teil zwei der Meisterschaften des gastgebenden Kreises Delme-Hunte beinhaltete, erwartungsgemäß den Stempel aufgedrückt. Einige der 129 Aktiven, die 175 Meldungen abgegeben hatten, reisten gar nicht erst an. Rund 100 Leichtathleten stellten sich im Stadion den Witterungsbedingungen, wobei die hohen Temperaturen einigen Teilnehmern arg zusetzten. „Vor den Leistungen muss man den Hut ziehen“, betonte Wolfgang Budde, Vorsitzender des Kreises, der von „einer sehr hohen Fluktuation“ sprach.

Hiesige Teilnehmer belegten acht erste Plätze. Beim 200-Meter-Lauf der Altersklasse U 20 behauptete sich Timon Vietor nach 25,39 Sekunden. Den Weitsprung in dieser Altersklasse entschied Fabian Sander vom Delmenhorster TV mit 6,09 Metern vor dem Huder Tom Fleuter (5,67) für sich. Beim 800-Meter-Lauf der Jugend U18 setzte sich der DTVer Daniel Eskes schon bald an die Spitze des Feldes und gab die erste Position nicht mehr ab (2:10,11). Dritter wurde der Huder Jannes Popken (2:27,18). Beim Speerwurf brachte es Sieger Ulrich Garde (LGG Ganderkesee, Altersklasse 55) auf 43,79 Meter.

Bei den Speerwerferinnen landete Karen de Groot (LGG) mit 31.23 Metern vorne. Larissa Lange (Hude) nahm beim 800-Meter-Lauf der Jugend U 20 mit 2:34,58 Minuten den ersten Platz ein. Ihre Vereinskollegin Marike Trosin behauptete sich beim 800-Meter-Lauf der Altersklasse W 14 (2:38,26) und Speerwerferin Anke Iben (LGG) erreichte in der Altersklasse W 60 den ersten Rang (27,54). Die für die LGG Ganderkesee startende Diana Garde wurde bei den Frauen über 200 Meter Zweite (29,50) und bei den Hochspringerinnen mit 1,28 Meter hinter ihrer Vereinskollegin Silvia Braunisch (1,37) Dritte. „Für Sprung und Sprint ist das Wetter okay“, sagte Garde. „Besser so, als wenn es zu kalt wäre“.

Bernhard Sager ältester Teilnehmer

„Für mich hat sich die Erkenntnis bestätigt, dass die hohen Temperaturen gut trainierten Leuten wenig ausmachen“, sagte Budde. Als Beispiel führte er den 5000-Meter-Lauf der Männer an. Sieger Sebastian Kohlwes, bei dem 15:40 Minuten zu Buche standen, siegte souverän mit 15:41,97 Minuten. Der für den LC Hansa Stuhr startende Athlet lief wie ein Uhrwerk. Sämtliche 14 Teilnehmer beendeten den Lauf. Besonderen Respekt verdiente sich Bernhard Sager (VfL Oldenburg). Er gehört dem Jahrgang 1941 an und überquerte nach 44:25,74 Minuten die Ziellinie. Viele Teilnehmer, so Budde, hätten ihre bisherigen Leistungen übertroffen. Ein 400-Meter-Lauf, den die Verantwortlichen nachträglich ins Programm genommen hatten, um Merret Kramer (TV Norden, U18), die Möglichkeit zu bieten, sich für die deutschen Jugendmeisterschaften zu qualifizieren, fiel aus. „Ihr Trainer hat mich angerufen und gesagt, dass seine Läuferin erkrankt sei“, berichtete Budde.

Der Vorsitzende des Kreises freute sich nicht nur über ein gelungenes Sportfest. „Der SV Atlas, der auf einem Nebenplatz trainierte, wollte zunächst Räume belegen, die wir benötigten. Nach einem Gespräch mit Bastian Fuhrken (Chef der Leistungsfußballer, Anm. d. Red) zeigte sich Atlas flexibel und nutzte andere Räume. Unser Verhältnis ist freundschaftlich“, sagte Budde.