Delmenhorst. Die Aktion Bewegungspass war ein voller Erfolg. Am Mittwoch erhielten die Klassen 2a und 2b der Grundschule Iprump-Stickgras ihre Urkunden.

In den vergangenen acht Wochen haben die Kinder fleißig Unterschriften und Stempel für die Aktion Bewegungspass gesammelt. Insgesamt haben 2056 Kinder von sieben Grundschulen und sieben Kindergärten aus Delmenhorst teilgenommen. Die Mädchen und Jungen hatten die Möglichkeit, im Aktionszeitraum vom 25. April bis zum 20. Juni ihre Unterschriften und Stempel zu sammeln. Ziel war es, dass immer mehr Kinder nicht mit dem Eltern-Taxi zur Schule kommen. Wer dafür einen Nachweis lieferte, der bekam jeden Tag eine Unterschrift. Weitere Stempel konnten durch Sportabzeichen, Schwimmabzeichen, Verkehrsschulungen oder einer Schnupperstunde im Verein gesammelt werden. Zudem haben fünf Delmenhorster Sportvereine den Aktionszeitraum mit vielen tollen Sportangeboten wie dem Trampolinturnen, Judo, Hockey oder Turnen begleitet.

Großes Bewegungsfest im Herbst

Stellvertretend für alle Teilnehmer an der Aktion wurden am Mittwoch die Klassen 2a und 2b der Grundschule Iprump-Stickgras mit ihren Urkunden ausgezeichnet. "Uns hat es genauso viel Spaß gemacht", betonte Tanja Warnken, Klassenlehrerin der 2b, die auch als Sportfachfrau an der Grundschule fungiert. Holger Fischer, Vorsitzender des Stadtsportbundes Delmenhorst, hofft darauf, dass die Kinder auch weiterhin ohne so genannte Eltern-Taxis zur Schule kommen. Und da die Grundschule Iprump-Stickgras von allen teilnehmenden Einrichtungen die meisten Stempel gesammelt hatte, hatte Holger Fischer auch noch eine Überraschung im Gepäck. Im Herbst wird an der Schule ein großes Bewegungsfest mit zahlreichen Aktivitäten ausgerichtet.





"Auch die Rückmeldungen der teilgenommenen Vereine ist sehr positiv", erklärte Victoria Becker von der BeSS-Servicestelle der Sportregion. Gemeinsam mit Alexandra Bruns, Bundesfreiwilligendienstlerin des Kreissportbundes Landkreis Oldenburg, führte sie die Projektleitung. Becker: "Wir freuen uns, dass die teilnehmenden Kitas und Grundschulen uns viele Rückmeldungen und Anregungen für die nächste Durchführung mitgeben und hoffen auf eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr." Als nächstes stünden nun die Auswertungen und die Evaluation an. "Die Neuauflage 2020 dann auch mit Teilnehmern aus dem Landkreis", so Victoria Becker, "steht fest. Unser Ziel ist ganz Delmenhorst."