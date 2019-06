Delmenhorst. Bei ihrer Premiere glänzt die neue Rollkunstlauf-Formation bei der Junioren-Landesmeisterschaft. Auch Marie Hülsemeyer sorgt für Jubel.

Was für ein Debüt: Für ihren ersten Rollkunstlauf-Wettkampf ist die neue Junioren-Formation „All for one“ des Delmenhorster TV zu den Landesmeisterschaften gereist – und mit einer DM-Nominierung zurückgekommen. Das Team, das aus 16 Läuferinnen zwischen elf und 16 Jahren besteht, musste in Hameln schon um 8.40 Uhr zum Training in der Halle stehen, zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Mit der Laufgemeinschaft Niedersachsen war nur der Vize-World-Cup-Sieger am Ende stärker. Die Delmenhorsterinnen erreichten Rang zwei mit einer 6,8 in der A-Note. „Das ist für den Einstieg sehr bemerkenswert“, lobte Abteilungsleiterin Petra Kröger. Cheftrainerin Linda Schröder, wie alle aus ihrem Trainerteam eine ehemalige Läuferin der Meisterformation „Skate that“, lobte das Niveau der Formation: „Einfach so mal mitlaufen ist da nicht möglich.“ Co-Trainerin Daniela Sanders erzählte: „Manchmal kommen die Erinnerungen an unsere aktive Zeit wieder hoch. Wir würden gern selbst mitlaufen.“

In Hameln gab es noch eine zweite DTV-Medaille: Marie Hülsemeyer legte nach durchwachsenem Einlaufen bei ihrer zweiten Landesmeisterschaft eine herausragende Kür hin und wurde Vizemeisterin bei den Mädchen. Talina Timmer landete in einem engen Feld auf dem zehnten Platz.