Hude. Der reformierte HVN/BHV-Pokal steigt mit deutlich weniger Teams. Die Handballer der HSG Hude/Falkenburg empfangen den dicksten Brocken.

Es ist vermutlich nicht übertrieben, zu behaupten, dass der Pokal der Verbände Niedersachsen und Bremen nicht der beliebteste Wettbewerb in Handballer-Kreisen ist. Zu viele Teilnehmer ergaben zu viele Runden mit zu langen Turniertagen – Gerüchte um absichtlich verlorene Spiele schadeten dem Image des HVN/BHV-Pokals zusätzlich. Ende 2018 zog man die Reißleine und schaffte die Teilnahmepflicht ab, der Effekt davon ist unmittelbar eingetreten: In der Saison 2019/20 sind nur noch halb so viele Teams dabei. Statt wie zuletzt 100 spielen nun 50 Mannschaften mit, die (soweit möglich) in Einzelspielen statt in Turnieren die Teilnehmer für das Final Four ermitteln.

Delmenhorster Teams verzichten

Bei den Männern haben Oberligist HSG Delmenhorst und Landesligist HSG Grüppenbühren/Bookholzberg gar nicht gemeldet. Die HSG Hude/Falkenburg aus der Landesklasse hat dafür das große Los gezogen und empfängt am 31. August oder 1. September Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden. Verbandsligist TV Neerstedt trifft auf Oberliga-Aufsteiger HSG Schwanewede/Neuenkirchen, die TS Hoykenkamp im ersten Spiel nach dem Abstieg in die Landesklasse auf den SVGO Bremen aus der Landesliga.

Bei den Frauen schrumpfte die Teilnehmerzahl von 103 auf 49, die beiden Oberligisten HSG Hude/Falkenburg und TV Neerstedt sind ebenso wenig am Start wie die HSG Delmenhorst. Landesligist HSG Grüppenbühren/Bookholzberg spielt gegen den Oberligisten TV Dinklage.