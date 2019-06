Neerstedt. Der Aufstieg in die Handball-Oberliga ist geschafft: Die weibliche A-Jugend des TV Neerstedt setzte sich beim letzten Qualifikationsturnier in Emmerthal durch.

Die weibliche A-Jugend des TV Neerstedt hat im letzten Qualifikationsturnier in Emmerthal den Aufstieg in die Handball-Oberliga perfekt gemacht. Sie wird dort die einzige Mannschaft aus der Handball-Region Oldenburg sein.

Im ersten Spiel trafen die Schützlinge von Cordula Schröder-Brockshus auf den HV Lüneburg. Der TVN hatte in Durchgang eins große Probleme, den linken Rückraum in den Griff zu bekommen, dadurch blieb Lüneburg auf Tuchfühlung. In der zweiten Hälfte gab es eine Steigerung im Abwehrverhalten, womit wurde der Grundstein für den Sieg gelegt wurde. Die Partie blieb zwar bis zum Ende eng, doch der TVN setzte sich mit 29:27 durch.

In der zweiten Partie gegen die JSG Weserbergland zeigten die Neerstedterinnen von Beginn an den Willen, das Spiel für sich entscheiden zu wollen. Bereits in der ersten Hälfte spielte sich der TVN einen Fünf-Tore-Vorsprung heraus, der im zweiten Durchgang weiter ausgebaut wurde. Der Gegner gab sich schnell auf, sodass Neerstedt am Ende einen deutlichen 26:24-Erfolg erspielte. Trainerin Cordula Schröder-Brockshus war nach dem Turnierende sehr stolz auf ihre Mädels.

Beim Empfang in Neerstedt, den der Vorstand organisiert hatte, dankte Abteilungsleiter Fabian Kahler der scheidenden Trainerin für die hervorragende Arbeit und gratulierte der Mannschaft zum Aufstieg, teilte Pressewart Thomas Lindenthal mit. Vorsitzender Tim Gersner gratulierte ebenfalls und gab eine Runde Pizza für die Aufstiegs-Mannschaft aus. Gersner hofft, dass bald ein Nachfolger von Cordula Schröder-Brockshus gefunden werden kann, der die talentierte Mädchen-Truppe übernimmt.