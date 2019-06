129 Athleten treten beim Abendsportfest in Delmenhorst an CC-Editor öffnen

Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte richtet an diesem Dienstag in Delmenhorst ein Abendsportfest mit Kreismeisterschaften aus. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte richtet an diesem Dienstag sein zweites Abendsportfest 2019 in Delmenhorst aus. Im Stadion an der Düsternortstraße werden während der Veranstaltung auch Kreismeister ermittelt.