Delmenhorst. Der Delmenhorster TC und Blau-Weiß Delmenhorst haben die Meisterschaften 2019 des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen ausgerichtet. In vielen Klassen setzten sich die Favoriten durch.

„Die Meisterschaften sind sehr gut gelaufen“, hat Jörg Kutkowski (Osnabrück) nach den Titelwettkämpfen des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB), die am Wochenende auf den Anlagen des TC Blau-Weiß und des Delmenhorster TC stattfanden, betont. Damit erhielten die beiden gastgebenden Vereine Lob von hoher Stelle: Kutkowski, der an der Spitze des TNB-Teams, das das Event vorbildlich organisierte, stand, fungiert als Vizepräsident und Leiter des Ressorts Wettkampf-/Mannschaftssport.

Bei den Damen (Siegerin: Shaline Pipa) und Herren (Stefan Seifert) sowie in 13 Altersklassen gingen rund 200 Aktive an den Start.

Stefan Seifert gewinnt Männer-Finale in zwei Sätzen

Bei den Damen und Herren, wo sich das Preisgeld auf insgesamt 4000 Euro belief, gab es Siege der Favoriten. Seifert (DTV Hannover), Nummer eins, fand schwer in das Turnier. Gegen Jannik Opitz (TC Alfeld) gewann er erst im Match-Tie-Break (7:5, 4:6, 10:6). Dann erreichte Seifert mit zwei Zwei-Satz-Siegen das Endspiel. Dort traf er auf die Nummer zwei der Setzliste, Lukas Rüpke (Club zur Vahr), der sich im Halbfinale gegen seinen Vereinskollegen Tillmann Erdbories mit 6:2, 7:6 behauptet hatte. Im Finale behielt Seifert mit 6:3, 6:3 die Oberhand.

Ergebnisse Die Erstplatzierten Herren: Stefan Seifert (Oldenburger TeV) – Lukas Rüpke (Club zur Vahr) 6:3, 6:3. Damen: Shaline Pipa (DTV Hannover) – Tiziana Schomburg (Braunschweiger THC) 6:0, 6:3. Herren 30/35: Daniel Rolfes (TC Nikolausdorf-Garrel) – Timour Dick (MTV Wolfenbüttel) 1:6, 6:4, 10:4. Damen 30/35: 1. Alexandra Feldhaus (SVE Wiefelstede), 2. Sandra Stehling (TC Osterholz-Scharmbeck). Herren 40: Christian Bathelt (Jade TG Wilhelmshaven) – Marcel Haritz (Oldenburger TeV) 6:3, 6:2. Damen 40/45: Nicole Ostendorf (Essener TV) – Christina Lohner (MTV Jever) 6:0, 6:0. Herren 45: Dirk Stöbitsch (Osnabrücker TC) – Andreas Pospiech (TV RW Ronnenberg) 6:3, 6:1. Damen 50/55: Angela Duis (DTV Hannover) – Ute Schröder (Hildesheimer TV) 6:0, 6:0. Herren 50: Klaus-Peter -Elsmann (Oldenburger TeV) – Peter Kreißig (Oldenburger TeV) 6:2, 7:5. Herren 55: Tom Zacharias (Hildesheimer TV) – Jens Oelmann (TV RW Ronnenberg) 6:1, 7:6. Herren 60: Dr. Olaf Harder (SV Großburgwedel) – Erwin Skamrahl (Braunschweiger THC) 6:2, 6:1. Damen 60: 1. Waltraud Puhl (DTV Hannover), 2. Hildegard Cremers (Oldenburger TeV). Herren 65: Matthias Becker (TC Falkenberg) – Rolf Kluge (Hildesheimer TV) 2:0, Aufgabe Kluge. Herren 70: Anton Klima (TC Schwülper) – Wolfgang Schmitt (TC BW Scheeßel) 6:2, 6:1. Herren 75: 1. Wolfgang Bade (Hildesheimer TC RW), 2. Norbert Burandt (Misburger TC). er





Bei den Damen siegte die an Position eins gesetzte Pipa (DTV Hannover) im Halbfinale gegen Carina Liftin (Club zur Vahr) nach 1:3 mit 6:3, 6:1. Die erst 16-jährige Tiziana Schomburg (Braunschweiger THC) geriet auf dem Weg ins Endspiel kaum in Schwierigkeiten. Durch das 6:3, 6:2 über Frederike Putthoff (Club zur Vahr) gelang ihr erstmals der Einzug ins TNB-Finale. In diesem gab Pipa den Ton an. Sie sicherte sich den Titel mit 6:0 und 6:3.

„Insbesondere bei den Damen und Herren haben wir sehr gute Spieler gesehen“, stellte Kutkowski fest. Denkbar sei, so der Funktionär, dass der TNB die Preisgelder aufstocke. Kutkowski:

„Dadurch erreichen wir eine höhere Wertungskategorie und die Teilnehmerfelder werden noch besser.“





Julian Thomas von BW Delmenhorst fährt zwei Siege ein

In den Altersklassen landeten hiesige Vertreter auf hinteren Positionen. Bei den Herren 30 schied Carsten Glander (Blau-Weiß) nach einem 1:6, 1:6 gegen den späteren Sieger Daniel Rolfes (TC Nikolausdorf-Garrel) aus. Glanders Vereinskollege Ben Brandes (Herren 40) startete mit 2:6, 6:2, 10:3 gegen den an Nummer zwei gesetzten Stefan Kruse (TV RW Ronnenberg). Danach unterlag Brandes dem späteren Finalisten Marcel Haritz (Oldenburger TeV) mit 2:6, 3:6, BWD-Spieler Julian Thomas (Herren 55) meldete ein 6:2, 6:7, 6:10 gegen Axel Stotz (Hildesheimer TV) und ein 6:3, 2:6, 10:3 gegen Matthias Hempen (TV RW Brenen), ehe er gegen den späteren Finalisten Jens Oelmann (Ronnenberg) beim Stande von 0:5 aufgeben musste. Bei den Herren 70 verlor Werner Stenkamp (Huder TV) gegen Horst Schwering (Nindorfer TC) mit 0:6, 0:6.





Bei den Damen 30 verlor Kristina Quindt (BWD) gegen Siegerin Alexandra Feldhaus (SVE Wiefelstede) mit 1:6, 0:6 und gegen Sandra Stelling (TC Osterholz-Scharmbeck) mit 1:6, 6:3, 7:10. Bettina Konsor (BWD) siegte bei den Damen 50 gegen Kirsten Coordes (Wilhelmshavener THC) mit 1:6, 6:2 und 10:7, ehe es gegen Katrin Dickhuth (Stader TC) 4:6, 1:6 hieß. Monika Bolte (Huder TV) unterlag gegen Siegerin Waltraud Puhl (DTV Hannover) mit 0:6, 0:6 und gegen Hildegard Cremers (Oldenburger TeV) mit 1:6, 3:6. Gegen Gabriele Salewski (Bremerhavener TV) errang sie ein 3:6, 7:6, 10:8.

Kutkowski lobte die Zusammenarbeit mit den Vereinen und die Arbeit der Platzwarte. „Es hätten mehr Teilnehmer sein dürfen“, sagte der TNB-„Vize“, der auch weitere Teilnehmer aus „Delmenhorst und dem Umfeld“ vermisste.