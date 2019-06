Delmenhorst. Die Dressur-Mannschaft des KRV Delmenhorst, die von Katja Stöver (RC Hude) vorgestellt wurde, hat die Weser-Ems-Meisterschaft 2019 gewonnen. Sie wurde in Cloppenburg ausgetragen.

Einmal Gold für die Dressurmannschaft und Silber und Bronze für Enya Palm und Antonia Busch-Kuffner in der Ponydressur – das ist die Bilanz des Kreisreiterverbands Delmenhorst (KRV) nach den Meisterschaften des Pferdesportverbands Weser-Ems (PSVWE) 2019, die während der Cloppenburger Reitertage ausgetragen wurden. Im PSVWE sind Bezirksverbände Oldenburg, Emsland, Osnabrück und Ostfriesland organisiert.

KRV Delmenhorst erhält die Wertnote 16,6

Reitlehrerin Katja Stöver vom RC Hude stellte die KRV-Mannschaft in der Kür-Dressurprüfung der Klasse L vor. Bianca Stolle mit (RuFV Holle-Wüsting) mit Fürst Fillino, Antje Rüscher (RuFV Holle-Wüstign) mit Power of Love, Nora Hermann (RV Ganderkesee) mit Someone like you und Deike-Malin Ostermann (RV Grüppenbühren) mit Donnerlittchen erhielten von den Richtern die Wertnote 16,6. Damit lagen sie knapp vor dem Quartett des KRV Oldenburger Münsterland (16,4). Den Bronzerang belegte der RV Wittlage/Osnabrück (16,0).

Ganderkeseerinnen teilen sich zweiten Platz

Die Weser-Ems-Meisterschaft der Pony-Dressurreiter wurde nach zwei Wertungsprüfungen vergeben. In der ersten, eine Pony-Dressurprüfung der Klasse L**-Trense, wurde der Ritt von Antonia Busch-Kuffner vom RV Ganderkesee mit Kastanienhof Donnertrommler mit 70,513 Prozent bewertet: Platz zwei. Diesen teilte sie sich mit ihrer Vereinskameradin Enya Palm mit Frühlingstraum. Die beiden hatten genau die selbe Wertung erhalten. Siegerin wurde Clara Paschertz vom RuFV Cappeln mit Da Capo’s Dancing Boy (72,222 Prozent).

Paschertz sicherte sich dann auch in der zweiten Wertungsprüfung mit ihrem 16-jährigen Pony mit 70,772 Prozent den Sieg. Klar, dass sie auch Weser-Ems-Meisterin wurde. Sie kam sie in der Gesamtwertung durch die Addition der beiden Wertungen auf 178,381 Punkte.

Enya Palm erhielt in dieser Pony-Dressurprüfung der Klasse L**-Trense mit ihrem 20-jährigen Pony Frühlingstraum 70,366 Prozent, mit denen sie dann also 176,062 Punkte auf dem Konto hatte. Die brachten ihr die Silbermedaille ein, denn Antonia Busch-Kuffner war für ihren Ritt mit dem sechsjährigen Donnertrommler mit 68,171 Prozent bewertet worden. Das war der dritte Platz in der Prüfung und mit 172,769 Punkten auch in der Weser-Ems-Meisterschaft. Lina Marie Tapken, ebenfalls vom RV Ganderkesee, die mit Popcorn in Cloppenburg antrat, wurde Fünfte (167,100).

Laura Voigt belegt Platz fünf

Laura Voigt vom RV Ganderkesee wurde mit Cracker by Jet in der Weser-Ems-Meisterschaft der Springreiter in der Altersklasse Junge Reiter Fünfte. Sie belegte in den beiden Wertungsprüfungen (eine Springprüfung der Klasse S* und eine der Klasse S* mit Stechen) die Plätze acht und vier, sodass sie 23,50 Punkte aufwies. Der Meistertitel ging an Niclas Baule vom RV Oldenburger Münsterland mit Con Couleur (33,00).

Eine Zeitspringprüfung der Klasse S* und zwei Springprüfungen der Klasse S* mit Stechen absolvierten die Teilnehmer an der Weser-Ems-Meisterschaft im Springen der Klasse S. Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee belegte mit Landlord mit 122,00 Punkten den achten Rang. Die Meisterschärpe des PSVWE nahm Matthias Janßen vom RFV Holdorf in Empfang. Er hatte in den drei Wettbewerben mit Corrida mit den Plätzen sechs, vier und vier am konstantesten gepunktet. So hatte er schließlich 151,00 Zähler auf seinem Konto.

Die weiteren Weser-Ems-Meister sind: Frieda Raupach vom RFV Holdorf mit Whos DJ (Ponyreiter Springen), Michelle Moß vom RV Diana Bad Rothenfelde mit Dancing Queen (Dressur Junioren), Wiktoria Bedynska vom RuFV Isterberg mit Lacoste (Springen Junioren), Nane Grunwald vom RuFV Bad Essen mit Sülberg (Dressur Junge Reiter), Lukas Fischer vom RuRV Rastede mit Royal Doruto (Dressur Klasse) und RV Oldenburg „Die Junggebliebenen“ (Springen Mannschaft).