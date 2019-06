Göttingen. René Rumpf, Sprinter von Delmenhorster TV, und Fabian Goedeke, Mittelstreckenläufer der LGG Ganderkesee, haben bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften 2019 in Göttingen herausragende Leistungen geboten.

Mit den Superlativen ist das ja so eine Sache, es scheint, gerade im Sport, in aller Regel angebracht, bei ihrer Verwendung vorsichtig sein. Doch das, was René Rumpf vom Delmenhorster TV am zurückliegenden Wochenende bei den niedersächsisch-bremischen Landesmeisterschaften in Göttingen auf die Bahn zauberte, verdient allemal das Prädikat „sensationell“. Im 200-Meter-Lauf triumphierte das Delmenhorster Ausnahmetalent am Sonntag. Rumpf holte sich in einer bemerkenswerten Zeit von 21,60 Sekunden den Titel. „200 Meter sind so gar nicht meine Strecke. Ich bin die auch erst einmal im Freien gelaufen und dann das. Ich bin total überwältigt“, sagte er nach seinem Lauf strahlend. Mit dieser Zeit katapultierte er sich zudem auf Platz eins der niedersächsischen Bestenliste.

René Rumpf gewinnt Silbermedaille über 100 Meter

Bereits am Samstag war der Delmenhorster im 100-Meter-Lauf in 10,68 Sekunden zu seiner ersten Bestzeit gesprintet, mit der er hinter Michel Meißner (SC Kirchweyhe und Westerweyhe) die Silbermedaille gewann. „Nach nur einem Jahr Leichtathletik gleich zweimal bei den Männern auf dem Podium zu stehen, ist einfach nur bombastisch. Besser kann’s gar nicht laufen“, sagte Rumpf.

Fabian Goedeke läuft taktisch klug zu Silber





Ebenfalls mit Silber belohnt wurde Fabian Goedeke (LGG Ganderkesee) im 800-Meter-Lauf der männlichen Jugend U 18. In einem taktisch äußerst klug gelaufenen Rennen hätte es für den Ganderkeseer Mittelstreckler fast noch zum Sieg gereicht. Am Ende musste sich Goedeke dem für Eintracht Hildesheim startenden Enes-Maurice Köse nur um zwei Zehntelsekunden geschlagen geben. Mit seiner Zeit von 1:58,82 Minuten lief er in diesem Jahr zum zweiten Mal unter zwei Minuten und verfehlte seine persönliche Bestzeit nur knapp. „Ich bin sehr zufrieden, fast hätte ich es noch geschafft, Erster zu werden.“, sagte das LGG Talent.

Im Dreisprung hatte Fabian Sander (DTV) wie alle seine Konkurrenten mit wechselnden Windböen zu kämpfen. Mit seinem vierten Platz, nicht jedoch mit seiner Weite von 12,76 Meter war er am Ende einigermaßen zufrieden, zumal er sich im vierten Durchgang auch noch leicht verletze und seine letzten beiden Sprünge auslassen musste.

Ganderkeseerin Mieke Westermann sorgt für Überraschung

Für eine große Überraschung sorgte Mieke Westermann von der LGG Ganderkesee im Kugelstoßen der weiblichen Jugend U18. Mit ihrer Weite von 11,38 Metern landete sie auf einem völlig unerwarteten fünften Platz. Ihre persönliche Bestleistung, die seit Anfang Juni bei 10,63 Meter lag, steigerte sie in Göttingen also um fast 80 Zentimeter. Im Diskuswurf bleib sie mit ihren 26,29 Metern im Rahmen ihrer Möglichkeiten und landete auf Rang zehn.

Für das sportliche Highlight bei diesen Titelkämpfen im schmucken Göttinger Jahnstadion sorgte Imke Onnen (Hannover 96), die im Hochsprung mit 1,94 Meter nicht nur neuen Landesrekord sprang, sondern sich mit dieser Leistung für die Weltmeisterschaften in Doha (Katar) qualifizierte.