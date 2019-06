Delmenhorst. Der Fußball-Oberligist SV Atlas hat einen Torwart verpflichtet: Malte Seemann wechselt vom Bremer SV nach Delmenhorst.

Er war beim Trainingsauftakt schon dabei, am Montag hat es der SV Atlas Delmenhorst dann auch ganz offiziell bestätigt. Malte Seemann ist der dritte Torwart, mit dem der Fußball-Oberligist in die Saison 2019/20 geht. Der 25-Jährige wechselt vom Bremer SV, Meister 2018/19 der Bremen-Liga, zu den Delmenhorstern. "Unser Anspruch ist es, drei Keeper zu haben", erklärte Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball des SVA: "Ich freue mich, dass sich Malte uns anschließt." Florian Urbainski und Niklas Göretzlehner sind die anderen beiden Atlas-Torhüter.

Malte Seemann freut sich auf Stimmung bei Atlas-Spielen

Seemann war zur Saison 2016/17 von seinem Heimatverein Blumenthaler SV zum Bremer SV gewechselt. In der zurückliegenden Spielzeit, die der BSV nach 28 Siegen, einer Niederlage und einem Remis auf Platz eins beendete, kam Seemann in 23 Punktspielen zum Einsatz. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord hütete er beim 1:1 beim Heider SV das BSV-Tor. Beim 2:3 bei Altona 93, nach dem dann feststand, dass die Bremer Fünftligist bleiben, kam Kevin Kuhfeld zum Einsatz. Im Bremer Pokal verlor Seemann mit dem Bremer SV im Finale gegen den Ligarivalen FC Oberneuland mit 0:1. "Wir haben sehr gute Gespräche geführt", zitiert der SV Atlas Seemann in der Mitteilung zu dem Wechsel. Es sei das Gefühl entstanden, dass er und der SVA die gleichen Werte und Ziele verfolgen:





"Ich habe extrem Lust auf den Verein und auf die Stimmung bei den Spielen."





"Wir haben einen Torwart gewonnen, der den Kampf um die Position als Nummer eins noch spannender macht", meint Atlas-Trainer Key Riebau über den Zugang: "Malte Seemann hat beim Bremer SV gezeigt, welch starke Qualitäten er hat. Auch als Typ ist Malte ein Gewinn für das Team."

Konkurrenzkampf im Atlas-Kader

Alle Positionen im Oberliga-Kader seien doppelt oder dreifach besetzt, freute sich Fuhrken. Der könne daher gut in die lange und harte Saison gehen. Und: Auf allen gebe es einen Konkurrenzkampf: "So kann sich niemand ausruhen oder hat einen Freifahrtschein, sondern es ist Feuer drin."