Delmenhorst. Der Hockey-Club Delmenhorst ist auch auf dem Feld zurück in der Oberliga.

Aufstiegsspiel: nein, Aufstiegsfeier: ja. Die Herren des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD) haben den Sprung in die Oberliga, wie erhofft, „auf dem Sofa“ geschafft. Den spielfreien Sonntag verdankt der HCD dem Braunschweiger THC, der am Samstag durch das 9:1 (4:1) im Entscheidungsspiel gegen den TC Altona Bahrenfeld die Regionalliga erreichte. Somit sind in der Oberliga Niedersachsen/Bremen zwei Plätze frei geworden und der HCD und der HC Göttingen, die im Falle einer Braunschweiger Niederlage am Sonntag ein Aufstiegsspiel hätten bestreiten müssen, rücken gemeinsam auf.

Spontane Party im Clubhaus

HCD-Trainer Henning Bremer verfolgte das Geschehen am Samstag nicht direkt. Er sprang kurzfristig bei einem Eltern-Hockeyturnier ein („Dadurch war meine Nervosität nicht ganz so groß“) und überließ das Handy, das über einen Torticker verfügte, Ehefrau Michaela. Sie informierte ihren Mann über das Braunschweiger Spiel. „Das 4:1 zur Pause sorgte für Erleichterung“, berichtete der Coach. „Dann stand es schnell 5:1 und 6:1.“ Nach dem Abpfiff leitete Bremer seine Infos an die Spieler weiter. „Die Freude war groß“, sagte er. Am Sonntagnachmittag trafen sich die HCDer, denen auch in der Halle der Aufstieg in die Oberliga gelungen war, im Clubhaus zu einer Feier.

Kommt Hader zurück?

Bremer („Wir haben die Unterstützung des Vorstands“) hofft, dass die Oberliga-Zugehörigkeit für junge Spieler, die zu den Erwachsenen wechseln, einen zusätzlichen Anreiz darstellt. Er hofft ferner, dass der Aufstieg dazu beiträgt, dass aktuelle Spieler „noch mehr Engagement reinlegen“. Der Anspruch des HCD, unterstrich Bremer, sollte die Oberliga sein.

In den Ferien behält man „ein, zwei Trainingseinheiten“ (Bremer) bei. Es gelte, sich gut vorzubereiten und neue Lösungen zu überlegen. „Das ist eine interessante Aufgabe“, so Bremer. Spricht man den Trainer auf die personelle Lage an, antwortet er: „Vieles ist noch in der Schwebe. Eventuell gibt es berufsbedingt den einen oder anderen Abgang.“ Denkbar ist, dass der langjährige Leistungsträger Ulli Hader, der in der Halle für den HCD, auf dem Feld jedoch für den Club zur Vahr gespielt hat, während der Open-Air-Saison wieder für Delmenhorst aufläuft.

P. S. Den Braunschweigern sind sie beim HCD natürlich dankbar. „Sie haben einen Gruß von uns bekommen“, sagt Henning Bremer lachend.