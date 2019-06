Delmenhorst. Regionalligist TV Jahn Delmenhorst präsentiert zwar eine neue Torhüterin, hat aber namhafte Abgänge zu verkraften.

Die Verantwortlichen der Fußballerinnen des TV Jahn sind derzeit darum bemüht, Lücken zu schließen, die durch die Abgänge von Leistungsträgerinnen entstanden sind. Mit Mannschaftsführerin Magdalena Flug, Anna Mirbach (beendeten die Laufbahn) und Vivien Endemann, die in der vergangenen Saison mit 20 Treffern zur besten Torschützin der Regionalliga avancierte und die sich dem Zweitligisten SV Meppen anschließt, stehen den Delmenhorsterinnen gleich drei herausragende Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung. Nach einer durchwachsenen Saison landete Jahn auf dem sechsten Platz.

Meppen bessere Perspektive für Endemann

Nach eigenen Angaben will sich die 17-jährige Endemann, die zu Beginn der Spielzeit 2018/19 von der B-Jugend des SV Werder Bremen zum TVJ wechselte, beim Zweitliga-Fünften „weiterentwickeln“. Der SV Meppen, so Bernd Hannemann, der gemeinsam mit Petra Zimolong die Frauen-Fußballabteilung leitet, habe zuerst mit dem TV Jahn gesprochen. „Meppen ist fünf Schritte weiter als wir“, ergänzt Hannemann. „Der Verein bietet Spielerinnen mit Perspektive eine ganze Menge.“ Endemann werde in Meppen in einer Wohngemeinschaft leben und dort zur Schule gehen. Hannemann: „Wir wünschen Vivien alles Gute.“

„Wir hoffen auf fünf neue, externe Spielerinnen“, sagt der Funktionär. Mit Janella Rogowski Quesada präsentiert der Vereine eine neue Torhüterin. Die 19-Jährige kommt vom Regionalliga-Absteiger TuS Schwachhausen, für den sie zuletzt neun Punktspiele absolvierte. Zuvor spielte sie für die U 17 und die zweite Vertretung des SV Werder. Weitere Namen nannte Hannemann noch nicht. „Die Spielerinnen haben zugesagt, aber es gibt Probleme mit den abgebenden Vereinen.“ So seien Ablösesummen gefordert worden, die Jahn nicht zahlen könne.

Umfeld wird verstärkt

Erfreut zeigt sich Hannemann darüber, dass Murat Kalmis für ein weiteres Jahr verpflichtet wurde. Dessen Hauptaufgaben seien es, so der Abteilungsleiter, das Team in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und Gelder zu akquirieren. Froh ist Hannemann auch darüber, dass der Verein mit Sascha Mahler, der auch als Trainer der Frauen III (1. Kreisklasse) fungiert, einen Mädchen-Koordinator gefunden hat. „Er soll mit Michaela Füller und Heike Wiltfang, die sich sehr einbringen, zusammenarbeiten“, erklärt Hannemann. Mahler solle alle Aktivitäten koordinieren. Bei der letzten Sitzung der Jugendabteilung („Sie verfügt über engagierte Trainer“) sei beschlossen worden, die Zusammenarbeit bei den Mädchen mit dem TuS Heidkrug und dem DTB fortzusetzen.

Zwei Testspiele fix

Auch in der nächsten Saison schickt der TV Jahn drei Fußball-Frauenmannschaften ins Rennen. „Die Dritte soll fußballbegeisterten Frauen eine Heimstatt bieten“, sagt Hannemann. Die zweite Vertretung, die in die Bezirksliga abgestiegen ist, bezeichnet er als „Ausbildungsmannschaft“. Unter der Leitung von Uwe Krupa sollen junge Fußballerinnen, die aus der B-Jugend kommen, gefördert werden. Das Regionalligateam, für das weiterhin Cheftrainer Claus-Dieter Meier verantwortlich ist, startet am Dienstag, 9. Juli, in die Vorbereitungsphase. Testspiele sind gegen den TuS Schwachhausen und den SV Brake geplant. Am 3./4. August steht die erste Pokalrunde auf dem Terminplan und am 18. August bestreitet der TV Jahn das erste Regionalliga-Punktspiel.