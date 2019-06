Delmenhorst. Im ersten Training des SV Atlas Delmenhorst präsentiert sich Neu-Trainer Key Riebau offen und zielstrebig. Ein neuer Torwart ist mit an Bord.

Am Sonntag war am Delmenhorster Stadion kaum noch ein Parkplatz zu bekommen, was ausnahmsweise mal nichts mit dem SV Atlas zu tun hatte. Die meisten Autos gehörten zu Besuchern des Flohmarktes auf der anderen Straßenseite, von denen den meisten vermutlich nicht klar war, dass auf dem Stadiongelände gerade eine neue Ära begann. Fußball-Oberligist Atlas bat zum Trainingsauftakt, der vom neuen Trainer Key Riebau geleitet und von Leistungsfußball-Leiter Bastian Fuhrken charmant moderiert wurde.





Rund 30 Anhänger waren gekommen, die von den Spielern beim Gang aus der Kabine erst einmal alle per Handschlag begrüßt wurden. Dabei fielen die neuen Gesichter auf, die Atlas im Sommer bereits verpflichtet hat. Fünf der sechs Zugänge waren bei ihrem ersten Termin für Atlas dabei, darunter mit Malte Seemann ein durchaus prominenter Torwart. Der 25-Jährige ist die neueste Errungenschaft und kommt vom Bremen-Liga-Meister Bremer SV, für den er in der Vorsaison in 23 Partien 15 Mal zu Null spielte. 2014 wurde er zum Bremer Amateurfußballer des Jahres gewählt, damals stand er noch in Diensten des Blumenthaler SV.

Seemann hat in Stammkeeper Florian Urbainski einen Vereinshelden vor sich – wobei Fuhrken klar einschränkt: „Wir haben einen neuen Trainer. Jeder bekommt seine Chance.“ Das wird auch die weiteren Neu-Delmenhorster Marek Janssen, Robert Plichta, Devin Isik und Florian Stütz freuen, auch für den aus der Reserve aufgerückten Albaner Emiljano Mjeshtri kann das eine Chance sein.





Riebau demonstrierte gleich seine offene, aber verbindliche Art, mit der er den Niedersachsenpokalsieger auf eine neue Stufe heben will. Der 29-Jährige sprach von „einer spannenden Reise“, die er mit dem Team unternehmen will – und der Stadt, die „mitgenommen“ werden soll. „Das kann eine geile Sache werden, aber dafür müssen wir brutale Arbeit leisten. Spaß geht nur mit Erfolg.“

Den hatte Atlas zuletzt hauptsächlich im Landespokal, wo in der kommenden Saison aber gleich zum Start ein schwerer Brocken wartet. Im ersten Pflichtspiel haben die Delmenhorster am 28. Juli zwar Heimrecht, treffen mit dem SC Spelle-Venhaus aber auf den Dritten der abgelaufenen Oberliga. „Das ist ist schon heftig“, findet Fuhrken, der aber sagt: „Was man als Titelverteidiger machen will, ist ja eigentlich offensichtlich.“

Turnier in Metjendorf entfällt

Die Liga, das hat der Verein nicht zu Unrecht bereits festgestellt, wird ein noch härteres Terrain als zuletzt, gleich zum Start am 3. August empfängt Atlas mit dem VfL Oldenburg den ersten der drei Regionalliga-Absteiger. Bis dahin präsentieren sich die Blau-Gelben in fünf Testspielen, das erste steigt schon am kommenden Sonntag, 29. Juli, gegen Hannover 96 II auf der Anlage des TuS Hasbergen. Die Delmenhorster müssen sich jedoch einen neuen Ort für ihre Generalprobe vor dem Pokalspiel gegen Spelle suchen. Der Hoppmann-Cup in Metjendorf, zu dem auch der VfB Oldenburg und Riebaus Ex-Club SSV Jeddeloh eingeladen waren, fällt aus. Gegen Jeddeloh spielt Atlas trotzdem, am 12. Juli treffen die Clubs in Gristede aufeinander. In der bisherigen Planung wird die Partie gegen Hannover das einzige Spiel in Delmenhorst sein.

Zeitnahe DFB-Entscheidung

Bekanntlich wird auch das DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen, das Riebau ein „Riesengeschenk“ nannte, nicht in der eigenen Stadt stattfinden. Beide Vereine wollen – mit Ausnahmegenehmigung – im Bremer Weserstadion spielen. Der DFB hatte eine baldige Entscheidung angekündigt, auch weil die Zeit für die Terminierung der Erstrundenspiele brennt. Fuhrken erklärte, dass die Tickets für eine Partie im Weserstadion vermutlich billiger wären als in Delmenhorst. Werders Geschäftsführer Frank Baumann stellte derweil in der „Bild“ klar, dass die eigenen Fans wie gewohnt in der Ostkurve stehen sollten.