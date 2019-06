Delmenhorst. Der 16. Delmenhorster 24-Stunden-Burginsellauf setzt Maßstäbe. Ein Ex-Team-Weltmeister ist mit seinem Rekord nicht zufrieden – der LC 93 Delmenhorst schon.

Die Helden waren müde am Sonntagnachmittag – wer konnte es ihnen verdenken? Als beim 16. Delmenhorster Burginsellauf zur Siegerehrung gebeten wurde, schleppten sich die meisten der rund 1000 Teilnehmer sich und ihre geschundenen Knochen auf eine der Bierbänke, wo mancher froh gewesen sein wird, nicht zu den Siegern zu gehören – die drei Stufen zu den Pokalen auf der Bühne können nach 24 Stunden zum Berg werden.

Nicht jeder war beim Treppensteigen so beschwingt für Günter Giese, der Delmenhorster stiefelte – als Sieger und einziger Teilnehmer der Altersklasse 80 – forschen Schrittes zur Pokalübergabe und wirkte noch verblüffend frisch. „Ich freue mich sehr“, sagte der 80-Jährige, der 53,02 Kilometer erlaufen hatte und sich als Fußballer bei Borussia Delmenhorst fithält.









165 Einzelläufer waren insgesamt dabei gewesen, als der ehemalige 5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann am Samstagmittag den Startschuss gab – sie erlebten wie die zahlreichen Zuschauer ein historisches Rennen, das drei spektakuläre Streckenrekorde brachte. Der eindrucksvollste gelang Nationalmannschaftsmitglied Patrick Hösl aus dem Berliner Vorort Hohen Neuendorf: Der 47-Jährige ist der erste Athlet, der in Delmenhorst die Marke von 200 Runden knackte; er überbot die acht Jahre alte Männer-Bestmarke mit 243,045 Kilometern deutlich. Hösl ist ehemaliger Mannschafts-Weltmeister und -Europameister und wollte sich für die EM empfehlen. „Die Strecke in Delmenhorst ist abwechslungsreich und wirklich nicht einfach“, sagte er – und bekannte, dass er mit seiner Leistung nicht einmal ganz zufrieden war. Hösl ist in den ersten 23 Stunden durchgelaufen und gönnte sich in der letzten Stunde zwei Runden als Fußgänger.





Anzeige Anzeige





Unwiderstehlich stürmte der Ausrichterclub zu seinem Rekord: Die Mixed-Mannschaft des LC 93 Delmenhorst, die unter dem Namen „Nur der LC 93 rennt schneller als deine Mudda“ startete, sammelte in der Besetzung Philipp Lauenstein, Christoph Betten, Janina Meyer, Paul Viezens, Ina Voss, Marius Hüpel, Natalie Kügel, Benedikt Knappe, Lorena Menze und Joel Einemann 377,267 Kilometer. „Zum Schluss war es ein Kampf“, meinte Menze. Teamkollegin Meyer, Tochter von Orgachef Dieter Meyer, glaubte an ein simples Erfolgsrezept: „Man gibt einfach in jeder Runde alles.“ Einemann schwärmte vom Event in seiner Heimatstadt: „Das ist mega und immer ein Grund, nach Delmenhorst zu kommen.“









Mehr Strecke schaffte bei den Teams nur die reine Männermannschaft "TSV Neuenwalde and Friends" um den Iron-Man-Finisher Oliver Sebrantke, die tatsächlich die 400-Kilometer-Marke nahm – 402,047 waren am Ende genau. „Es war tolles Laufwetter“, erzählte Sebrantke. „Und wir hatten die richtigen Leute dabei.“

Das konnte auch die Hoykenkamper Formation "TSH FitMix" unterschreiben, die mit 251,999 Kilometern die beste Frauenmannschaft war.









In der Einzelkonkurrenz war die niederländische Extremläuferin Wilma Dierx nicht aufzuhalten, sie hatte mit 193,386 Kilometern acht Runden Vorsprung auf die Verfolger. Dramatisch wurde es bei den Walkern, bei denen die mit einigen Delmenhorstern besetzten „Euro-Walker“ nach 175,337 Kilometern genau 100 Meter Vorsprung hatten auf "Run4Fun Greven" – entsprechend überschwänglich feierten die Euro-Walker auf der Bühne.











Schon am Samstag waren drei Konkurrenzen über eine Drei-Stunden-Distanz entschieden worden. Der TSV Niederelsungen gewann beide Schüler-Kategorien; bei den Jüngeren mit 40,763 Kilometern und bei den Älteren mit 45,961 Kilometern – dort langen die "DTV Red Devils" vom Delmenhorster TV keine 250 Meter dahinter. Ähnlich knapp war es im Lebenshilfelauf, bei dem behinderte und nicht behinderte Athleten in gemischten Teams antraten und der so prominent besetzt war wie nie. Ex-Olympiasieger Dieter Baumann, der am Vortag noch zu einem Kabarett-Abend noch in der Markthalle auf der Bühne gestanden hatte, bezwang mit seinem Team 1 nach 40,431 Kilometern schließlich Team 2, in dem mit Klaus Goldammer unter anderem der letzte Marathonmeister der DDR mitlief. „Wir haben es immerhin spannend gemacht“, sagte Goldammer.









Ein Rekord, der nicht unerwähnt bleiben sollte, gelang dem Team auf Platz 26 der Mixed-Wertung: Die Mannschaft "dk and Friends" des Delmenhorster Kreisblatts stellte mit 250,498 Kilometern eine neue interne Bestmarke auf. Bis zum Gesamtrekord fehlte allerdings in etwa die Entfernung von Delmenhorst zur niederländischen Grenze. Alle Ergebnisse gibt es hier.