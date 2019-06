Delmenhorst. Während der 13 Kilometer von Delmenhorst nach Ganderkesee waren Dirk Bramlage und Wolfgang Lindenthal als Begleitläufer des Staffellaufs anlässlich des Tags der Niedersachsen 2019 dabei.

Die Laufsportler Dirk Bramlage (LC 93 Delmenhorst) und Wolfgang Lindenthal (LC 93/Lauftreff Ganderkesee) haben einen Teil des Staffellaufs zum Tag der Niedersachsen begleitet. Dieser wurde zum 14. Mal vom Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) veranstaltet, teilte Robert Oestmann vom Lauftreff Ganderkesee mit. Der Lauf führte von Wolfsburg aus über Nienburg, Bremen, Delmenhorst, Ganderkesee, Oldenburg und Dangast am Jadebusen entlang bis nach Wilhelmshaven. Insgesamt kamen somit rund 350 Kilometer beim Verbinden der ehemaligen Ausrichter mit dem aktuellen Gastgeber des Tags der Niedersachsen zusammen.

Etappen von zehn Kilometern

Es wurden immer Etappen von zehn Kilometern Länge von mindestens drei Läufern aus ganz Niedersachsen gelaufen, die auf den Teilstücken von Läufern aus ortsansässigen Vereinen begleitet wurden. Während der Etappe über knapp 13 Kilometer von Delmenhorst nach Ganderkesee waren Dirk Bramlage und Wolfgang Lindenthal dabei. „Sie begleiteten die Staffelläufer bei trockenem Wetter mit angenehmen Temperaturen sicher durch die Nacht“, erzählte Oestmann. Denn das Besondere war, dass das Ganze zu nachtschlafender Zeit stattfand: In Delmenhorst wurde gemäß Zeitplan um 1.05 Uhr gestartet, um dann gegen 2.15 Uhr in Ganderkesee im Stadion am Habrügger Weg einzutreffen. Dort nahm Werner Nolte, Leiter des Lauftreffs Ganderkesee, die Aktiven in Empfang. Derweil starteten die Läufer mit dem Ziel Altmoorhausen bereits in Richtung Oldenburg.