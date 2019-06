Stenum. Das Jungen-Team des VfL Stenum verpasste zwar die Qualifikation zur Tischtennis-Niedersachsenliga, sammelte dafür aber wertvolle Erfahrungen.

Die talentierten Tischtennisspieler verloren gegen starke Konkurrenten zweimal deutlich. Dennoch verkauften sie sich teuer. Unter der Gesamtleitung von Spielleiter Hans-Jürgen Hain und TTVN-Ressortleiter Jugendsport Holger Ludwig richtete am vergangenen Sonntag die Spielvereinigung Oldendorf das Sichtungsturnier für die Jungen-Niedersachsenliga in Melle aus. Mit dabei war auch der Nachwuchs des VfL Stenum, der aber in einem ganz starken Feld nicht in der Lage war, um die Qualifikationsplätze für die Saison 2019/2020 mitzustreiten.

Zwei kurzfristige Absagen (eine davon sogar erst am Sonntagmorgen) hatten noch eine Anpassung des Spielsystems zur Folge. Ursprünglich hatten sich zwölf Mannschaften auf die fünf zu vergebenden Verfügungsplätze beworben. Nach zahlreichen spannenden und umkämpften Begegnungen in der Sporthalle am Grönegausee sicherten sich die Teams von Hannover 96 I und II, VfL Westercelle, TSV Lamstedt und TSV Watenbüttel die begehrten Plätze.

Stenum war krasser Außenseiter

Die krassen Außenseiter vom VfL Stenum verloren ihre beiden Begegnungen gegen den TSV Watenbüttel (0:6) und SC Hemmingen-Westerfeld (1:6) in der ihnen zugelosten Gruppe deutlich. Die Enttäuschung hielt sich beim VfL allerdings in Grenzen. Denn die Entwicklung der einzelnen Spieler und Mannschaft ist generell sehr positiv. Nur für den nächsten Schritt auf der Leiter, sprich den Sprung in die Eliteliga im Jungen-Tischtennis in Niedersachsen, reichte es halt (noch) nicht.

Vor dem Sichtungsturnier waren für die Niedersachsenliga bereits der TTC Haßbergen, der TSV Lunestedt, der SCW Göttingen, der Hundsmühler TV, der MTV Jever, der TTC Helga Hannover und der TSV Riemsloh gesetzt worden. Nach Abschluss der offiziellen Punktspielsaison 2018/2019 wollte der in den vergangenen Jahren aufstrebende Tischtennis-Nachwuchs des VfL Stenum in der „eigentlichen Sommerpause“ nicht untätig sein.

Neuzugang Joke Fleddermann

„Wir haben beim Sichtungsturnier für die Niedersachsenliga unsere Grenzen kennengelernt“, gesteht VfL-Coach Dennis Stelljes offen ein. „Die Konkurrenz aus den Regionen Hannover, Göttingen und Braunschweig wird im Schnitt mit 200 bis zu 500 Ranglistenpunkten mehr als unsere Jungs geführt. Eine wahnsinnige Hürde, der wir uns aber trotzdem im Wettkampf stellen wollten. Das zeigt die lobenswerten Ambitionen unserer Jungs.“ Denn ungeachtet vom sportlichen Abschneiden bildete das Turnier die perfekte Gelegenheit, um Neuzugang Joke Fleddermann im Team willkommen zu heißen. Das Talent vom TV Hude wechselte dank der guten Jugend-Kooperation über den Umweg TuS Hasbergen nach Stenum. Trotz dieser Verstärkung kamen er und sein neues VfL-Team mit Felix Hellhoff, Moritz Gediga, Bastian Rang und Joke Fleddermann in Melle nicht über die Rolle des Underdogs hinaus. Denn gegen Kontrahenten auf diesem „gehobenen“ Niveau, die teilweise schon in der Herren-Verbandsliga aktiv waren, wurde zwangsläufig viel Lehrgeld gezahlt.

Trainer Dennis Stelljes zufrieden

Trotz des deutlichen 0:6 im Auftaktspiel gegen den TSV Watenbüttel, der sich wie im Vorjahr für die Niedersachsenliga qualifizierte, war Dennis Stelljes mit den Leistungen seiner Spieler zufrieden. In allen Einzeln wurde ordentlich Paroli geboten. Es war durchaus möglich, aus eigener Kraft zu punkten. Doch die Gegner erwiesen sich gegenüber den VfLern insgesamt als effizienter darin, ihr Spiel zu eröffnen. Und sie nutzen jegliche Passivität sofort aus.

Im Spiel gegen den SC Hemmingen-Westerfeld wollten sich die Stenumer mit einigen Siegen belohnen. Tatsächlich brachte das Doppel Gediga/Rang einen Punkt auf die Anzeigetafel. Anschließend zog das starke Spitzenpaarkreuz der Hannoveraner den VfL-Aktiven den Zahn. Schlussendlich ging dieses Spiel mit 1:6 verloren. „Das Turnier war zwar von den Ergebnissen her kein Erfolg. Aber mit den gewonnenen Erfahrungen wollen wir das nächste Jahr in der Bezirksliga noch erfolgreicher gestalten und peilen den Einzug in die Meisterrunde an“, erklärte Stelljes.