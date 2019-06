Delmenhorst. Die Formation "TRC" vom Tanzsportzentrum Delmenhorst ist Norddeutscher Vizemeister im European Masters of Video-Clip-Dancing in Hameln geworden.

Die Tanzsaison läuft auf Hochtouren. Die Formation "TRC" vom Tanzsportzentrum Delmenhorst war bei der Norddeutschen Meisterschaft im European Masters of Video-Clip Dancing des Veranstalters IVM in Hameln am Start. Da drei von den insgesamt 16 Tänzerinnen der Crew aufgrund von Kursfahrten nicht anwesend sein konnten, musste Trainer Leeroy Aumann die Aufstellung im Vorfeld noch einmal grundlegend ändern. Dies ist nicht immer eine ganz einfache Aufgabe, erklärt Andrea Kriesten, Pressesprecherin des TSZ. Sie wurde aber glänzend gelöst: "TRC" wurde Vizemeister.

Delmenhorster Gruppe nutzt zusätzliche Chance

47 Mannschaften nahmen an dem Wettbewerb teil. In der Kategorie Juniors II von "TRC" waren es nur sechs Gruppen, was allerdings nicht heißt, dass es dadurch leichter wird, eine gute Platzierung zu erzielen. Denn die Konkurrenz war stark und das "Leistungsniveau der sechs Gruppen hoch" (Kriesten). Alle Teams durften zweimal tanzen, denn es gab eine Vor- und eine Endrunde. Zwischenergebnisse wurden nicht bekannt gegeben, teilte Kriesten mit. So wusste „TRC“ nach dem ersten Durchgang nicht, wie ihre Darbietung bei der Jury angekommen war. In der zweiten Runde in der mittlerweile schwülwarmen Rattenfängerhalle hatte „TRC“ mit einem rutschigen Boden zu kämpfen, da das zuvor tanzende Team eine staubartige Substanz im Zusammenhang mit seiner Choreographie auf dem Boden verteilt hatte, berichtete Kriesten. Dies sei nicht regelkonform gewesen und bewirkte für die nachfolgenden Teams einen deutlichen Nachteil sowie Verletzungsgefahren. Ein Schiedsgericht beschloss vor Ort, dass die betroffenen Formationen die Möglichkeit hatten, noch ein weiteres Mal zu tanzen. Die Entscheidung lag allerdings bei den einzelnen Crews. Da Leeroy Aumann dies als eine Chance ansah, sich noch einmal zu verbessern, nahm er das Angebot an und „TRC“ tanzte noch einen dritten Durchgang. Die Belohnung bei der Siegerehrung: Zweiter Platz, Norddeutscher Vizemeister und ein Pokal für das Team. Nur die Formation „Zhunation“ der Hannoveraner Tanzschule Link2Dance Company bekam eine bessere Bewertung.

"TRC" tritt an diesem Wochenende in Osnabrück an

Somit haben sich nun alle fünf Wettkampfformationen des TSZ für die European Masters of Dance im November in Ludwigshafen qualifiziert. Für „TRC“ geht es an diesem Wochenende noch zum Hip-Hop- und Streetdance-Contest nach Osnabrück. Anschließend beginnt für alle Teams die Sommerpause. Ein weiteres TSZ-Mitglied nahm übrigens ebenfalls in einer etwas anderen Funktion am Wettbewerb teil. Denn der Trainer der Formation „Exhale“, Leon Berger, war diesmal aktiv dabei und trat in der Kategorie Adults mit seiner Crew „Them“ von der Link2Dance Company aus Hannover an. Diese erreichte "einen tollen dritten Platz", berichtete Kriesten.