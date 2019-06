Delmenhorst/Hannover. Daniel Niebuhr vom Delmenhorst Kreisblatt behört zu den Preisträgern beim Niedersächsischen Sportjounalistenpreis.

In Hannover ist am Donnerstagabend zum sechsten Mal der Niedersächsische Sportjournalistenpreis vergeben worden – und zum zweiten Mal stand dabei ein Redakteur des Delmenhorster Kreisblatts zur Ehrung auf der Bühne. Daniel Niebuhr aus der Lokalsportredaktion wurde für sein Porträt "Der Junge mit dem Wumms" über den rollstuhlfahrenden Handballer Fynn-Morris Giebert aus Heide mit dem dritten Platz in der Kategorie Print ausgezeichnet. Niebuhr steht seit Oktober 2011 in Diensten des dk und war 2016 bereits mit Platz zwei geehrt worden.

Der 37-Jährige bekam die Auszeichnung vor rund 100 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport dieses Mal nicht aus den Händen von Innenminister Boris Pistorius, der sich kurzfristig entschuldigen ließ und in Vertretung seine Sportreferatsleiterin Vera Wucherpfennig zum Händeschütteln geschickt hatte. „In der Innenpolitik ist ja gerade einiges los“, wie Moderator Sören Oelrichs erklärte. Im Gespräch auf der Bühne berichtete Niebuhr von seinem emotionalen Beitrag über eine außergewöhnliche Familie, der am 11. September 2018 erschienen war.





Die Geschichte handelt vom „vielleicht ungewöhnlichsten Handballer in Deutschland“ (Oelrichs), dem damals zehnjährigen Jungen Fynn-Morris Giebert, der mit offenem Rücken zur Welt gekommen war und bis zur E-Jugend im Rollstuhl zwischen laufenden Mitspielern Handball spielte. Weil er schließlich zu alt wurde, schmiedete Vater Andreas den Plan, den in Deutschland fast völlig unbekannten Rollstuhlhandball in den Nordwesten zu bringen. Inzwischen sind die Gieberts im Delmenhorster TV untergekommen, wo sie eine eigene Abteilung gegründet und sogar schon ein erstes Spiel ausgetragen (und gewonnen) haben – gegen die Frauen-Oberligamannschaft der SG Friedrichsfehn/Petersfehn, die sich dafür in Rollstühle setzte. "Es ist unglaublich, was diese Familie in so kurzer Zeit geschafft hat", sagte Niebuhr.

Auch Gewinner Tim Scholz von Stader Tageblatt hatte sich in „Die beste Entscheidung ihres Lebens“ einem menschlichen Schicksal angenähert, er erzählte von der Fußballerin Sarah Dederscheck vom SV Ottensen, die bis 2017 noch Sven hieß – bis sie sich den Wunsch erfüllte, eine Frau zu werden. Der zweitplatzierte Ole Rottmann von der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung/Neue Presse" verfolgte in "Abpfiff nach 56 Minuten" den Weg von Markus Weck, der 2005 mal Fußball-Profi bei Hannover 96 war – für ein Spiel. In der DFB-Pokal-Partie bei Alemannia Aachen stand er in der Startelf, es blieb sein einziger Auftritt in der ersten Mannschaft. Inzwischen arbeitet Weck, der sie Preisverleihung aus dem Publikum verfolgte, bei einer Bank. Alle drei Print-Siegerbeiträge berichteten sensibel und scharfsinnig über menschliche Schicksale.





Anzeige Anzeige

"Journalismus ist auch Vertrauen. Es braucht viel davon, um solche Geschichten zu erzählen", sagte Dr. Markus Bölz von der Fachhochschule des Mittelstands, die die Preise vergab. "Es gab unglaublich viele starke Vorschläge, die Jury war nicht zu beneiden."

Den Nachwuchspreis gewann Alexander Flohr von der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung/Neue Presse", die Kategorie TV/Radio ging Kathrin Kampling und Nico Seidel vom NDR, den besten digitalen Beitrag lieferte ein fünfköpfiges Team vom Sportbuzzer.