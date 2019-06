Kiel. Jana Behrens vom SKV Delmenhorst ist bei der Deutschen Meisterschaft der große Wurf gelungen.

Zwei Wochen nach dem Titelgewinn von Marianne Lübbering, die sich bei den Damen C zu behaupten vermochte, präsentiert der Sportkeglerverein (SKV) Delmenhorst und Umgebung eine weitere Deutsche Meisterin. Jana Behrens, die ebenfalls im Kieler „Haus des Sports“ an den Start ging, siegte bei den Damen und vergrößerte die imponierende Titelsammlung des SKV. „Sie brillierte im Endlauf und gewann noch vor der Lokalmatadorin aus Kiel“, jubelte Pressesprecher Stefan Grenz.

In der Qualifikation landete Behrens mit 886 Holz auf dem fünften Rang. Das beste Ergebnis erzielte Nancy Prievenau (SG Kiel). Mit 893 Punkten verdrängte sie Kristina Kiehn (SG Bergedorf-Hamburg), bei der 892 Holz zu Buche standen, auf den zweiten Rang. Am letzten Tag der DM zeigte Behrens, die als Landesmeisterin angereist war, im Endlauf einen glänzenden Auftritt. Die Delmenhorsterin beendete ihn mit 894 Holz. Auf den Positionen zwei und drei landeten Prievenau und Yvonne Hinsemann (Vereinigung Hannoverscher Kegler von 2000), die jeweils 892 Holz erreichten. Mit der Deutschen Meisterschaft in Kiel ging die Kegelsaison zu Ende.