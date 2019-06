Großenkneten. Bei den Junioren werden die Trophäen im Fußball-Kreispokal gerecht verteilt. Die E-Jugend des TuS Heidkrug holt den einzigen Delmenhorster Titel. Dem VfL Stenum II gelingt Einmaliges.

Der Finaltag der Jugend ist seit Jahren der krönende Abschluss der Fußball-Saison im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst, das Format hat sich bestens etabliert. Der Sonntag dürfte auch die letzten Zweifler bekehrt haben: Alle vom TSV Großenkneten um Urs Ziegler und Pascal Grüner ausgerichteten Kreispokalfinals von der E- bis zur A-Jugend waren stark besucht. Schon bei der E-Jugend am Morgen waren rund 100 Zuschauer in der Energie-Concept-Arena. Die Zahl steigerte sich im Laufe des Tages, das U19-Endspiel am frühen Abend sahen mehr als 300 Zuschauer. Die Titel wurden in spannenden Spielen gerecht verteilt: Keine Gemeinde oder Stadt stellte mehr als einen Sieger. Ausgerechnet die einzige zweite Mannschaft, die es ins Endspiel geschafft hatte, verteidigte ihren Titel. Fast die Hälfte der 29 Tore des Tages fielen dabei in einer einzigen Partie – zum Leidtragen des großen Underdogs.

A-Jugend: FC Hude - SG Hatten/Munderloh 3:2

Nichts deutete in der Anfangsphase auf einen Huder Sieg hin. Hatten/Munderloh, mit drei Herren-Kreisliga-erfahrenen Spielern angetreten, dominierte die Partie und lag früh mit 2:0 vorn. In der fünften Minute setzte Ralf Kruse nach einem Freistoß von Jonas Kimme energisch nach und stocherte im Gewühl gegen mehrere Gegner aus kurzer Distanz den Ball ins Tor. Sieben Minuten später erhöhte Simon Punke mit einem Schuss aus 18 Metern. Danach vergab der Kreisliga-Vizemeister weitere Chancen. Bennet Eilenberger im Huder Tor, eigentlich noch ein B-Jugendlicher, hielt sein Team im Spiel. Fast aus dem Nichts verkürzte Mark-Rowell Kampa in der 18. Minute für die Huder, die sich danach ins Spiel hinein bissen und über Konter gefährlich waren. Der bullige 38-Tore-Stürmer Robert Lubczynski, der in dieser Saison auch sein Herren-Debüt in der Bezirksliga gegeben hatte, war kaum zu halten und vergab erst noch freistehend den Ausgleich – den aber dann aber doch erzielte. Nach einer halben Stunde wurde er nach einer Balleroberung im Mittelfeld in Szene gesetzt und überwand Munderlohs Keeper Simon Menke.

Hude rettete den Schwung über die Pause und ging drei Minuten nach Wiederbeginn durch Musa Drammeh in Führung. Hatten/Munderloh versuchte danach alles, kam gegen die kompakte Huder Abwehr aber nur noch sporadisch zu Chancen. Die Huder hatten in der Liga nur eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen und im Kreisligaduell einen Monat zuvor eine 3:0-Führung kurz vor dem Ende noch aus der Hand gegeben. Doch dieses Mal überstanden sie Munderlohs Schlussoffensive und holten als erste Huder A-Jugend seit zehn Jahren den Kreispokal.

B-Jugend: VfL Stenum II - Delmenhorster TB 3:1

Im Vorjahr hatte Stenum II als erstes Reserveteam nach acht Jahren den Kreispokal gewonnen, nun verteidigte der VfL den Titel sogar – und feierte in T-Shirts mit der Aufschrift „Oops, we did it again.“ Für das Trainertrio Michael Tietjen, Sven Oliver und Jessica Breuer war der Erfolg das Ergebnis einer guten Spielvorbereitung: „Natürlich sind wir zufrieden – keine Frage. Wir wussten, dass der DTB konditionelle Probleme bekommen wird und sind geduldig geblieben. Das war entscheidend.“





Der DTB hatte durch Isa Bierres Drehschuss in der 35. Minute zwar den ersten Wirkungstreffer gesetzt, doch der zweite Durchgang gehörte Stenum – dank der überragenden Standardsituationen. Drei Minuten nach Wiederanpfiff setzte Pascal Endewart nach einem Freistoß entschlossen nach und stocherte den Ball zum 1:1 ins Netz. In der 68. Minute köpfte Alexandru-Julian Darus, der zuvor bereits aus aussichtsreicher Position gescheitert war, nach einer Ecke von VfL-Kapitän Marlon Rusch das 2:1 für den VfL, der danach die Entscheidung suchte. DTB-Keeper Jan-Niklas Cordes verhinderte mit einigen starken Paraden zunächst Schlimmeres. So lenkte er einen 20-Meter-Schuss von Rusch über die Latte und kratzte einen 15-Meter-Lupfer von Niclas-Cesare Posdiena noch heraus. Nach dem anschließenden Eckstoß war Cordes jedoch gegen das von Endewart mit dem Hinterkopf erzielte 3:1 (78.) machtlos. Der DTB war als Kreisklassen-Vizemeister als leichter Favorit in die Partie gegangen, der an der Seitenlinie lautstark dirigierende Trainer Thorsten Sander war entsprechend enttäuscht: „Wenn du schon im Finale gegen jemanden spielst, der in der Liga unter dir steht, dann willst du natürlich mehr.“

Anzeige Anzeige

C-Jugend: Ahlhorner SV - TuS Hasbergen 11:2

Hasbergen war als Schlusslicht der Kreisliga sensationell ins Finale eingezogen, hatte dort aber keine Chance. Trainer Marvin Bartels blieb trotzdem gelassen: „Wir haben in der Kreisliga fast alle Spiele zweistellig verloren. Ich habe mich schon gewundert, dass wir es überhaupt ins Pokalfinale geschafft haben.“ Hasbergen machte vom Startrecht weiblicher Spielerinnen im C-Jugendbereich Gebrauch. Mia Eva Michalski stand in der Startformation und überzeugte als solide Abräumerin. Nach 17 Minuten durfte der TuS sogar kurz träumen: Miguel Fabius Tschatschino brachte die Delmenhorster in Führung. Das Bollwerk hielt danach aber nur noch zwölf Minuten, dann glich Renas Azeez Al-Murad zum 1:1 (29.) aus – es sollte nicht sein letztes Tor bleiben.





Sherwan Farman (32.), Saifan Shino (35.) und in der Nachspielzeit erneut Al-Murad (35.+1) sorgten für die Ahlhorner 4:1-Halbzeitführung. Renaz Al-Murad erhöhte mit seinem dritten von insgesamt sechs Toren in dieser Partie auf 5:1 (37.). Niklas Kruse verkürzte zwar noch einmal durch einen verwandelten Handelfmeter für Hasbergen (46.), aber danach brachen alle Dämme. Divan Oynak (48./54.), Justin Luft (63.) und Al-Murad (50./57./63.) erzielten die weiteren Treffer. Die Hasberger Moral war jedoch intakt, der Finalist feierte sich nach Abpfiff trotzdem. „Wir sind von Anfang an mit unserem Antritt in der Kreisliga zu hoch eingestuft worden. Das Schwierigste neben den ganzen Niederlagen war dabei für mich, die Mannschaft zusammenzuhalten“, sagte Bartels. Für Ahlhorns Trainer Horst Krägermann war der Pokalsieg bereits vorher fest eingeplant: „Wir haben vorne mit Renas natürlich ein Riesenpfund. Mir war klar, dass wir gewinnen, nur nicht in dieser Höhe.“

D-Jugend: VfL Stenum - VfL Wildeshausen 0:3

Stenum blieb das Double verwehrt. Der Kreisliga-Meister versuchte es mit Libero. „Man muss sich auch mal was Neues einfallen lassen“, sagten Stenums Trainer Harald Hoffmann und Axel Kloppenburg. Wildeshausen nutzte den Platz über die Außenbahnen und war die bessere Mannschaft. Bosse Tonn schoss die Kreisstädter in der 23. Minute in Führung. Keine 60 Sekunden später sorgte Joel Werner in typischer Stürmermanier für das 2:0. Danach ließ Wildeshausen den Ball laufen, bei Stenum sah man bereits hängende Köpfe. Das 3:0 (28.) durch Dion Meyer kam einer Vorentscheidung gleich. Die Stenumer kamen mit Mut aus der Kabine, aber Wildeshausens robuste Defensive kochte die gegnerischen Angreifer mit fairen Mitteln ab.





Der Pokalsieg geriet nie ernsthaft in Gefahr, zu deutlich war die Überlegenheit. Kloppenburg und Hoffmann räumten nach dem Abpfiff ohne Umschweife ein: „Die Wildeshauser waren klar besser, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Glückwunsch, den Pokal haben sie sich absolut verdient.“





Wildeshausens Coach Bernd Kinzel freute sich: „Das geht auf jeden Fall, auch vom Ergebnis her, so in Ordnung. Wir waren alle auf den Punkt da.“ Trainer-Partner Helge Cordes verriet noch augenzwinkernd das Erfolgsrezept: „Wir haben uns am Samstag alle im Zelt beim Kinderschützenfest in Wildeshausen eingeschworen.“

E-Jugend: SV Tungeln - TuS Heidkrug 0:4

Man darf ohne Übertreibung von einem Traumfinale sprechen. Heidkrug hatte das packende Titelrennen in der Kreisliga für sich entschieden, der punktgleiche Vizemeister SV Tungeln dafür vor knapp einem Monat den EWE-Cup im Weserstadion gewonnen. Die größere Erfahrung in K.o.-Spielen zahlte sich aber nicht aus, Heidkrug war das kompaktere Team und gewann verdient. „Die Jungs haben das toll gemacht“, sagte Trainer Frank Schwan, dessen Mannschaft in diesem Jahr der einzige Kreispokalsieger aus Delmenhorst ist: „Das ist doch mal was.“ Nebenbei machte die E-Jugend ihrem Verein ein besonderes Geschenk zum 100. Geburtstag.





Der TuS konnte sich auf die Abwehr und den starken Keeper Philip Göbel verlassen. Tyler Gibbins legte für den Stadtteilclub in der 17. Minute vor. Die Heidkruger agierten zunächst noch nicht konsequent genug, doch das änderte sich nach der Seitenwechsel. Nikita Wittner besorgte mit seinem Doppelpack in der 28. und 35. Minute schon die Vorentscheidung. Gegen dann offensivere Tungelner blieb der TuS geduldig und machte durch das 4:0 von Moritz Hülsemeyer den Deckel drauf (40.). „Es freut mich besonders, dass die Null bei uns steht“, sagte Schwan. „Der Unterschied war die Entschlossenheit in der Abwehrarbeit. Tungeln hatte auch genügend Möglichkeiten, aber wir haben uns in den entscheidenden Momenten durchgesetzt.“