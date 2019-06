Delmenhorst. Dem SV Atlas Delmenhorst gehen für das DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen langsam die Optionen aus. Mit dem Vorverkauf wird es noch dauern, wie der Verein am Mittwoch erklärte.

Die Suche nach einer Spielstätte für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Werder Bremen wird immer komplizierter. Nach einem DFB-Workshop für Amateurclubs in Offenbach schloss Leistungsfußball-Leiter Bastian Fuhrken das eigene Stadion an der Düsternortstraße aus, auch im Oldenburger Marschwegstadion kann nicht gespielt werden. Der Rasen wird aktuell erneuert, außerdem hat die Football-Mannschaft der Oldenburg Knights die Arena am DFB-Pokal-Wochenende bereits geblockt.

"Das Delmenhorster Stadion ist für solch ein Spiel mit diesem Medienaufkommen und vor allem den Sicherheitsanforderungen absolut nicht geeignet. Das ist für uns alle keine schöne Nachricht aber wenn wir ehrlich sind, kommt das auch nicht überraschend", schrieb der verein am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Wir stehen auch im Alltagsgeschäft vor großen Problemen. Eine Regionalligazulassung würden wir mir dem Stadion nicht bekommen, da ist ein Profispiel im DFB-Pokal leider undenkbar. Wir haben gelernt, dass unser ehrwürdiges und schönes Stadion so keine Zukunft hat und es dringend eines Konzeptes für die nächsten 15 bis 20 Jahre benötigt."

So lange die Spielstätte nicht feststeht, kann auch der Karten-Vorverkauf nicht beginnen – der Club nimmt auch keine Reservierungsanfragen entgegen. Fuhrken kündigte an, dass es "damit noch Wochen dauern kann". Man arbeite "sehr leidenschaftlich zusammen mit dem DFB und Werder Bremen an einem guten Konzept".