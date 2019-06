Delmenhorst. 74 Handball-Mannschaften aller Altersklassen haben am 50. Kleinfeldturnier des TV Deichhorst teilgenommen.

„Es ist hervorragend gelaufen“. Hansjürgen Schäfer, der mit dem Vorsitzenden des Vereins, Helmfried Unger, einmal mehr an der Spitze des Organisationsstabes gestanden hat, zeigte sich mit dem Verlauf des 50. Kleinfeld-Handballturnieres des TV Deichhorst sehr zufrieden. Auf der Anlage an der Kantstraße beteiligten sich 74 Mannschaften in elf Konkurrenzen an dem zweitägigen Spektakel, bei dem alle Altersklassen auf ihre Kosten kamen.





Die Sieger Kleinfeld-Handballturnier 2019 des TV Deichhorst Männer: SC Kiez. Frauen: HSG Delmenhorst. Männliche Jugend A: HSG Delmenhorst. Weibliche Jugend A/B: TS Hoykenkamp wA, Männliche Jugend B: HSG Delmenhorst. Männliche Jugend C: TS Hoykenkamp. Weibliche Jugend C: HSG Delmenhorst. Männliche Jugend D: SG HC Bremen/Hastedt. Weibliche Jugend: TS Hoykenkamp. Männliche Jugend E: BSV Buxtehude. Weibliche Jugend E: TV Lilienthal.





Eigentlich sollten 79 Teams mitwirken, aber der Verein TG Rote Erde Schwelm zog seine Zusage für fünf Jugendvertretungen zurück. „Das war natürlich ärgerlich, denn wir mussten neue Pläne machen“, sagte Schäfer.

Gäste loben TVD-Turnier

Ansonsten hatte er aber reichlich Grund zur Freude. „Unsere Gäste haben sich positiv geäußert“, unterstrich der Chef-Organisator. Einen Austausch von Geschenken gab es mit der TSG Burg Gretesch, die den Gastgebern ein Präsent zum Jubiläum überreichten, während sie selbst für die 40. Turnierteilnahme ausgezeichnet wurde. Die Spandauer, so Schäfer, hätten dem TVD einen Wimpel überreicht. „Einige Mannschaften haben sich bereits für das nächste Jahr angemeldet“, teilte er mit.





Zu den erfolgreichsten Vereinen avancierten die HSG Delmenhorst mit vier und die Turnerschaft Hoykenkamp mit drei Siegen Doch nicht nur bei den Nachwuchsmannschaften sowie Damen und Herren gab es sportliche Begegnungen. Am Tag vor dem 50. Turnier trafen sich Traditionsteams aus Hoykenkamp, Ganderkesee, Bungerhof und Deichhorst. Schäfer: „Alle waren begeistert und wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein.“ Am Tag nach dem Turnier trafen sich rund 20 Mitglieder des Helferteams, für das die Verantwortlichen auch junge Leute gewinnen konnten, im Garten von Helmfried Unger zur traditionellen Nachbetrachtung. Sicherlich ging es dabei auch bereits um das 51. Kleinfeld-Handballturnier des TV Deichhorst.