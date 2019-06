Schortens. Ofure Okoije vom Delmenhorster TV nimmt mit ihrer Siegerzeit des 75-Meter-Laufs der Regionsmeisterschaften 2019 der Leichtathleten in Schortens Platz zwei der Landesbestenliste der Altersklasse W12 ein. Sie krönte das gute Abschneiden der Aktiven ihres Vereins.

Zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze, dazu weitere gute Platzierungen – das war die erfolgreiche Ausbeute der Leichtathleten des Delmenhorster TV bei den Regionsmeisterschaften in Schortens. Außer dieser „sehr erfreulichen Ausbeute“ (DTV-Betreuer Fabian Sander) gab es bei den jüngsten Teilnehmern bei den Regionsbestenkämpfen, die in den Altersklassen U10 bis U12 die Farben des DTV vertraten, weitere zwei zweite Plätze.

Ergebnisse Regionsmeisterschaften 2019 in Schortens Abschneiden der Aktiven des Delmenhorster TV: Kinder M9: 50-Meter-Lauf: 2. Joel Chima Eze 8,99 Sek.

Weitsprung: 2. Joel Chima Eze 3,01 m Kinder M10: 50-Meter-Lauf: 6. Nick Weiß 8,60 Sek.; 11. Collin Krause 8,99 Sek.

Weitsprung: 9. Nick Weiß 3,26 m; 11. Collin Krause 3,10 m Schlagballwurf: 10. Collin Krause 16,50 m; 13. Nick Weiß 12,50 m Jugend M12: 75-Meter-Lauf: 6. Ole Schütz 11,85 Sek.

Weitsprung: 8. Ole Schütz 3,71 m Jugend M14: 800-Meter-Lauf: 2. Leonhard Brockhoff 2:36,14 Min.

Weitsprung: 4. Leonard Brockhoff 4,55 m

Kugelstoß: 5. Leonard Brockhoff 8,56 m Jugend M 15: 100-Meter-Lauf: 4. Jan Finkenstein 13,39 Sek.

800-Meter-Lauf: 2. Marcel Ingenhaag 2:32,96 Min. Jugend W12: 75-Meter-Lauf: 1. Ofure Okoije 10,43 Sek.

Weitsprung: 3. Ofure Okoije 4,12 m Jugend W14: 100-Meter-Lauf: 1. Alina Vanessa Eze 13,33 Sek.

800-Meter-Lauf: 2. Katharina Rolle 2:42,43 Min.





Für das herausragende Ergebnis sorgte die elfjährige Ofure Okoije, die mit großem Vorsprung im 75-Meter-Lauf triumphierte und sich mit ihrer Siegerzeit von 10,43 Sekunden in der Altersklasse W12 auf Platz zwei der niedersächsischen Bestenliste katapultierte. Im Weitsprung kam sie auf 4,12 Meter, das bedeutete am Ende Platz drei. Ihre Vereinskollegin Alina Vanessa Eze gewann mit neuer Bestzeit von 13,33 Sekunden in der Altersklasse W14 genauso souverän den 100-Meter-Lauf.





Einen Wermutstropfen hatten die jungen Sprinterinnen dennoch zu verkraften: Emelie Seibt als Schlussläuferin für die 4x100 Meter Staffel der Altersklasse U16 vorgesehen, verletzte sich beim Weitsprung. Die Staffel war dadurch geplatzt.

Marcel Ingenhaag wird über 800 Meter Zweiter

Drei zweite Plätze bei den Regionsmeisterschaften gingen auf das Konto der Mittelstreckler des DTV: Marcel Ingenhaag lief in der Altersklasse M15 über 800 Meter persönliche Bestzeit in 2:32,96 Minuten. Leonard Brockhoff, der im Weitsprung (4,55 Meter) Vierter wurde und im Kugelstoßen (8,56 Meter) den fünften Rang belegte, lief über die doppelte Stadionrunde 2:36,14 Minuten. Katharina Rolle, die im 800-Meter-Lauf der weiblichen Jugend W14 noch bis wenige Meter vor dem Ziel in Führung lag, musste sich ihrer Konkurrentin Verena Rahn (BTB Oldenburg) knapp geschlagen geben. Im 75-Meter-Lauf der männlichen Jugend M12 wurde Ole Schütz Sechster, Jan Finkenstein landete im 100-Meter-Lauf der Altersklasse M14 auf Rang Vier.

Bei den Regionsbestenkämpfen setzte sich der neunjährige Joel Chima Eze sehr gut in Szene. Über 50 Meter wurde er in 8,99 Sekunden ebenso Zweiter wie im Weitsprung mit 3,01 Metern. Der zehnjährige Nick Weiß erreichte ebenfalls den Endlauf über 50 Meter und wurde dort Sechster.