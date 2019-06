Delmenhorst. Sowohl für TuS Heidkrug als auch den VfL Wildeshausen geht es in der Fußball-Bezirksliga der C-Junioren bis zum Schluss um den Abstieg.

In der Fußball-Bezirksliga der C-Junioren müssen zwei hiesige Teams bis zuletzt bangen. Trotz ihrer Siege vermochten der TuS Heidkrug und der VfL Wildeshausen das Abstiegsgespenst noch nicht zu verscheuchen. Allerdings sind die Vorzeichen höchst unterschiedlich: Der TuS beendete die Saison mit dem 4:1 gegen Rastede bereits und übernimmt am letzten Spieltag die Rolle des Zuschauers, der anderen Mannschaften die Daumen drückt. Der VfL, der 3:2 in Westerstede gewann, besitzt gute Chancen bezüglich des Klassenverbleibs, zumal er abschließend das abgeschlagene Schlusslicht DTB erwartet. Die DTBer kamen beim 1. FC Nordenham mit 0:17 unter die Räder.

TuS Heidkrug - FC Rastede 4:1 (2:1). „Wir müssen unsere Aufgaben gut erledigen und dann hoffen“, sagte Heidkrugs Trainer Stefan Blasy bereits vor einiger Zeit. Die „Aufgabe Rastede“ meisterten seine Spieler gut, denn am Ende stand ein 4:1 und der zwölfte Saisonsieg. Die ersten beiden Treffer gingen auf das Konto von Martin Torske. Er erzielte sie in der 12. und 14. Minute und meldet nunmehr 26 Saisontore. In der 15. Minute markierte Maik Saliji das 2:1. Mit einem Doppelschlag sorgten Tim Meinders (44.) und Maximilian Schneider (45.) für das 4:1. Heidkrug erreichte 40 Punkte und verbesserte sich im 14er-Feld auf den achten und ersten Nicht-Abstiegsplatz.

JSG Westerstede - VfL Wildeshausen 2:3 (1:1). Durch den Dreier beim Tabellenvorletzten JSG Westerstede/Ocholt/Westerloy erreichte der VfL Wildeshausen, der es bislang auf 41 Zähler brachte, Rang sechs. Der Vorsprung gegenüber der Abstiegszone beträgt drei Ränge und einen Punkt.

In Westerstede geriet der Gast in der 6. Minute in Rückstand. Abdullah Remmo bescherte der Mannschaft von Selcuk Keyik in der 28. Minute den Ausgleich. Die weiteren Treffer des Wittekind-Nachwuchses gingen auf die Konten von Dieter Feldhaus (39.) und Jonas Rivera (65.). Das 2:3 fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Wildeshausen muss noch um den Klassenverbleib bangen, kann in der Endabrechnung aber auch noch auf der fünften Position landen. Das ist ein Beispiel, das zeigt, das viele Mannschaften in der Bezirksliga der C-Junioren eine stressige Saison erleben.

TV Jahn - Hansa Friesoythe 1:2 (1:1). Nach Jason Rehs 1:0 (32.) erzielte der Gast in der 35. und 59. Minute seine Tore „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, sagte TVJ-Trainer Knut Hinrichs, dessen Elf nach fünf Minuten mit einem Latten- und im zweiten Abschnitt mit einem Pfostentreffer Pech hatte. Der TV Jahn bleibt Zwölfter.

1. FC Nordenham - Delmenhorster TB 17:0 (10:0). Nach dem 0:19 im Hinspiel, das Rekord für die Bezirksliga-Saison 2018/19 bedeutet, kassierte der Turnerbund beim zweiten Treffen mit dem Ersten ein 0:17. Ehivet Dirabou und Fynn Janssen langten je viermal zu. „Wir mussten kurzfristig vier Stammspieler durch D-Jugendliche ersetzen“, teilte Trainer Herbert Flügger mit. „Die Nordenhamer ließen uns kaum Luft. Sie wollten unbedingt Tore gegenüber dem VfB Oldenburg gutmachen.“ Nordenham und VfB liegen mit 60 Punkten vorne. Der 1. FCN weist ein Spiel weniger und sieben Tore mehr auf. DTB, so Flügger. habe sich tapfer gewehrt und sei in allen Belangen überfordert gewesen.