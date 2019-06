Stenum. Die A- und B-Jugend des VfL Stenum hatten am Freitagabend allen Grund zum Feiern. Beide Teams sind Meister in der Fußball-Bezirksliga geworden.

Es hatte sich angedeutet: Am Freitagabend rockten Fußballer des VfL Stenum die Anlage am Kirchweg. Dazu gab es zweifachen Anlass, denn mit den A- und B-Junioren feierten gleich zwei Nachwuchsteams sowohl die Meisterschaft in der Bezirksliga als auch den Aufstieg in die Landesliga. „Es ist für den Verein der erste Aufstieg in diese Spielklasse überhaupt und das gleich als Doppelschlag“, weist Jugendleiter Werner Bruns auf die Bedeutung dieser Doppelmeisterschaft hin. Das letzte Spiel beendeten Stenums A-Junioren mit einem 6:1 gegen den TuS Heidkrug.

Die abstiegsbedrohte JSG Harpstedt verbuchte ein wichtiges 1:1 in Abbehausen. Der TV Jahn trat beim BV Garrel nicht an. Das Spiel wurde mit 5:0 Toren für die Platzherren gewertet. Bei den B-Jugendlichen verabschiedete sich der FC Hude aus dem Abstiegskampf.

A-Junioren

VfL Stenum - TuS Heidkrug 6:1 (4:0). In Stenum rückte eine nicht alltägliche, doppelte Ehrung in den Mittelpunkt. In der Pause der nachbarschaftlichen Begegnung der A-Jugendteams ehrte Torsten Greve (Ganderkesee), Vertreter des Fußball-Bezirks, die B-Junioren des Vereins. Nach Beendigung der Partie erhielten die älteren Spieler ebenfalls einen Teller und einen Ball. „Das ist eine tolle Geschichte“, betont Bruns.





Chefcoach Frank Radzanowski, der die A-Jugend gemeinsam mit seinem „Co“ Maximilian Klatte zu Titel und Aufstieg geführt hat, berichtete, dass die Feier gegen 3 Uhr endete. „Alles blieb im Rahmen. Wir haben gut gefeiert und es wurde viel gesungen“, sagt Radzanowski, der der obligatorischen Bierdusche nicht entkam.

Fußball wurde auch gespielt. Vor rund 200 Zuschauern, darunter die B-Jugendlichen, die ihre „Vorgänger“ lautstark unterstützten, zeigte die Radzanowski-Elf nochmals eine überzeugende Vorstellung. Die Mannschaft, so der Cheftrainer, habe von Anfang an konzentriert gespielt. Das sei man den vielen Zuschauern schuldig gewesen.

Felix Oetjen (7.) und Tom Geerken, der in der 15. Minute zulangte, legten in dem fairen Spiel die beiden ersten Tore vor. Fynn Brenneiser, der in der 22. Minute traf, und Alexander Kohlhaupt (45. +1) sorgten für die 4:0-Pausenführung. In der 46. Minute gelang Jan-Luca Rustler mit seinem 35. Saisontor das 5:0 und in der 67. Minute machte Julius Niklaus das halbe Dutzend voll. Für Heidkrug markierte Tom Köster in der 83. Minute das Ehrentor. Radzanowski: „In der zweiten Halbzeit haben wir durchgewechselt. Alle Spieler, die reingekommen sind, haben einen guten Job gemacht.“





VfL Wildeshausen - JSG Sevelten 2:5 (1:1). Im 26. und letzten Spiel quittierte das abgeschlagene Schlusslicht die 23. Niederlage. 28:152 Treffer stehen zu Buche. Für den Gast erzielte Jon Willenborg drei Treffer.

Tore: 0:1 Eigentor Hopper, 1:1 Wilk (45.), 1:2 Dellwisch (50.), 1:3 Willenborg (57.), 1:4 Willenborg (71.), 2:4 Beier (77.), 2:5 Willenborg (84.).

TSV Abbehausen - JSG Harpstedter TB 1:1 (1:1). Mit einem Elfmeter legte Luca Priebe in der 17. Minute das 1:0 vor. Daniel Le gelang in der 41. Minute der 1:1-Endstand. Die Abbehauser haben das Abstiegsgespenst verscheucht.

Das letzte Punktspiel bestreitet die JSG Harpstedter TB/Dünsen/Ippener, mit 26 Punkten Zehnter und Inhaber des ersten Nicht-Abstiegsplatzes, am Samstag, 16 Uhr, gegen den FC Rastede, der zuletzt ein 2:1 bei Vizemeister GVO Oldenburg bejubelte. Es handelt sich um ein „Abstiegs-Endspiel“, denn der Gast nimmt mit 28 Zählern die neunte Position ein. Ebenfalls noch in Abstiegsgefahr befindet sich die JSG Sevelten, mit 25 Punkten Elfter der Bezirksliga. Die JSG erwartet den BV Garrel. Der Vorletzte steht bereits seit einiger Zeit als Absteiger fest.

B-Junioren

FC Hude - JSG Sevelten 3:0 (1:0). Die Huder befinden sich im Ziel und legen das Thema „Abschied“ zu den Akten. Dieses Thema beschäftigte die Spieler von Trainer Jan Trump erst spät in der Saison, denn lange Zeit rechnete die Liga mit „nur“ fünf Absteigern. Als sich diese Zahl jedoch auf sieben erhöhte, bekamen plötzlich auch die Huder Sorgen. Dieser entledigten sie sich im „Relegationsspiel“ (Trump) mit einem klaren Erfolg über die JSG Sevelten. „Ich habe versucht, den Druck hochzuhalten, denn schließlich wollten wir eine gute Saison krönen“, sagt der Coach. „Alle Spieler waren da, auch die Verletzten“, ergänzt er.

Die Hausherren fanden schwer ins Spiel. Beim Gegner setzte sich zunächst Jannik Dellwisch, über den viele Aktionen liefen, wiederholt gut in Szene. Trump vertraute Noel Plautz die Sonderbewachung an und der Plan ging auf: Plautz engte die Kreise des Abbehausers deutlich ein. In der 18. Minute brachte Max Weigelt den FCH in Führung. Darüber hinaus traf Weigelt in der 55. Minute und in der Nachspielzeit (80. +3). „Die Mannschaft hat verdient gewonnen“,

sagte Trump. Wermutstropfen im Freudenbecher: Plautz zog sich einen Kapselriss im rechten Kniegelenk zu.

Zu ihrem letzten Spiel empfangen die Huder am heutigen Dienstag, 19 Uhr, mit dem VfL Stenum den Meister. Trump schickt eine „Kampfansage“ an die Adresse seines VfL-Kollegen Maurice Kulawiak, zu dem er einen guten Kontakt unterhält: „Wir sind zuhause noch ungeschlagen und das bleibt so.“

TV Jahn - GVO Oldenburg 0:1 (0:1). Im Gegensatz zu den Hudern müssen die Delmenhorster, Tabellenelfter, die Bezirksliga verlassen. Der Oldenburger Ousmana Djiba nutzte in der 21. Minute einen Strafstoß zum „Tor des Tages.“ Der Oldenburger Delegation gehörten lediglich elf Spieler an.