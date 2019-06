Delmenhorst. Hanna Lemmermann vom Delmenhorster SV 05 hat bei der Deutschen Meisterschaft im Schwimmerischen Mehrkampf in Dortmund den 14. Rang belegt. Die Titelkämpfe für elfjährige Aktive wurde zum ersten Mal ausgetragen.

Viele Erfahrungen gesammelt und drei Bestzeiten geschwommen: Hanna Lemmermann vom Delmenhorster SV 05 hat am Wochenende durchaus erfolgreich ihren ersten Auftritt auf ganz großer Bühne bewältigt, berichtete Jörg Kölling vom DSV. Lemmermann nahm in Dortmund an der nationalen Meisterschaft für elfjährige Aktive teil, die der der Deutsche Schwimm-Verband zum ersten Mal ausrichtete. Die Sieger und Platzierten wurden in einem Schwimmerischeren Mehrkampf ermittelt, in dem alle Teilnehmer die 400 Meter Freistil, die 200 Meter Lagen sowie in einer Schwimmlage nach Wahl 50 Meter Beinarbeit, 100 und 200 Meter absolvierten. Die Delmenhorsterin belegte Rang 14.

Hanna Lemmermann sammelt 2024 Punkte

Die 120 schnellsten Sportler der deutschen Rangliste über 200 Meter Lagen waren in Dortmund startberechtigt, erklärte Kölling. Hanna Lemmermann hat dort Platz 56 inne – daher war sie dabei. Als Lage hatte sie Rücken gewählt. Am ersten Wettkampftag standen die von "ihr nicht so geliebten" (Kölling) 400 Meter Freistil auf dem Programm. "Trotz großer Aufregung" habe sie in 5:41,57 Minuten einen persönlichen Rekord erzielt. An Tag zwei wurden die drei Strecken in der gewählten Lage geschwommen. Mit einer Zeit von 46,00 Sekunden über 50 Meter Rückenbeine belegte die Delmenhorster über diese Distanz und im Zwischenstand in der Wertung Rücken den 13. Platz. Auf den beiden weiteren Rückenstrecken lief es ebenfalls gut. Hanna Lemmermann belegte mit neuen Bestzeiten von 1:21,12 Minuten (100 Meter) und 2:52,92 Minuten (200 Meter) jeweils Platz 18. Damit ging sie als 14. ihrer Wertung in den letzten Tag der Veranstaltung, an dem sie im zweitschnellsten Lauf über die 200 Meter Lagen startete. Dort belegte sie in 2:57,93 Minuten wiederum Platz 18. So kam sie letztendlich mit 2024 Punkten auf Rang 14. "Die Atmosphäre im Dortmunder Südbad war sehr eindrucksvoll und teilweise sogar einschüchternd für die jungen Aktiven. Somit hat Hanna sicherlich viele Eindrücke mit nach Hause genommen", berichtete Kölling.